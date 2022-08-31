烏克蘭局勢｜俄羅斯成中國貨天下 填補外國品牌撤離空白

俄烏戰爭爆發之後的國際制裁和外資撤離正在改寫俄羅斯的市場格局，德國和南韓品牌正在被中國的汽車、電視和智慧手機取代。彭博社的意見專欄指出，這種改變顛覆了俄羅斯的國際貿易，俄羅斯希望透過改從那些未加入美國制裁陣營的國家進口商品，避免更多的貿易中斷，又修改規則准許俄羅斯的主權財富基金投資於中國、印度和土耳其的貨幣，以應對因制裁措施阻斷歐元和美元渠道的影響。

這場戰爭憸俄羅斯加快向亞洲的傾斜，以前需要數年時間發生的轉變現在只需幾個月時間。回顧普京20多年的執政生涯，可以看出這種轉變在他執政早期即已開始，涵蓋俄羅斯經濟的各個方面，從銀行業到能源業概莫能外。

儘管俄羅斯汽車市場在7月份按年收縮75%，但長城汽車（2333）和吉利汽車（175）的銷量保持穩定，躋身暢銷車行列。根據Avtostat的數據，上個季度進口新車逾8成是中國品牌，而第一季度只有28%。