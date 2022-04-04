烏克蘭局勢︱俄羅斯或將盧布支付要求　擴大至其他商品

繼要求「不友好國家」以俄羅斯盧布結算之前與俄簽訂的天然氣購買合約後，俄羅斯克里姆林宮表示，俄方將要求其他出口產品以盧布支付。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)指出，歐洲國家以前是用歐羅或美元支付天然氣費用，現在只是把歐羅、美元換成盧布，支付給俄羅斯天然氣工業股份公司，這實際上等同繼續按照合同上寫明的貨幣付款，俄方的舉動並沒違約。

他續稱，俄羅斯發布「盧布結算令」並非要為難歐洲夥伴，而是為了對沖風險、保護貿易，強調俄方一直是可靠供應方，俄方珍視這一地位，不會做任何有損名譽的事。他又指，這種模式雖然暫時仍是一種初始支付系統，但今後將擴大至其他貨物，並且將在俄羅斯的對外經貿關係中，佔愈來愈大的比重。

「盧布結算令」或擴至原油、穀物等商品

佩斯科夫未有詳細說明哪些出口貨物將使用盧布結算。但俄羅斯國家杜馬(國會下議院)議長沃洛金(Vyacheslav Volodin)早前指，繼天然氣之後，以盧布結算的商品應該擴大至原油、穀物、金屬、化肥、煤炭和木材。

俄羅斯早前表示，要求「不友好國家」以盧布作為購買天然氣的結算方式，相關法令4月1日起生效，但直至4月中，新例實施後首個款項到期結算前，俄方都不會向拒絕接受新結算方式的客戶中斷供氣。

盧布近期回升，1美元現兌85.75盧布，與2月底俄羅斯入侵烏克蘭前水平相若。俄羅斯盧布上月初一度低見1美元兌近140盧布，盧布兌美元較其低位累計已反彈逾六成。