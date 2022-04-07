烏克蘭局勢｜俄羅斯通脹年率升至16.7%　創7年新高

俄羅斯經濟部表示，截至上周五的一星期，俄羅斯通脹年率升至16.7%，高過前星期的15.66%，創2015年3月以來新高，因在西方國家制裁下，走勢波動的盧布推升物價。

統計局數據顯示，上星期俄羅斯的周通脹率，由前星期的1.16%放緩至0.99%，今年以來的消費者物價升幅達到9.99%。

上星期蔬菜、糖、服飾和智能手機價格都進一步上升，但速度比之前幾星期放緩，因為盧布自3月創下的歷史低位回升。

分析:2022年俄國通脹或達20%

通脹加劇亦成為了危機，雷蒙詹姆斯金融公司(Raymond James)估計，俄羅斯2022年將錄得通脹20%，是2021年的兩倍半。據英國《每日郵報》報道，一些大型電子商品和汽車價格上漲得更快，從1月到3月，一台新電視機的價格急升了兩倍。

部分較有錢的人選擇大肆購買，如Insider引述莫斯科的一名股票員指出，他為家人買了iPhone 13、三星平板電腦和新輪胎，因為寧願現在買這些東西，也不要眼睜睜地看著它們變得一文不值。

國際金融協會（IIF）報告則表示，當前的危機將抹去俄羅斯15年的經濟發展。IIF估計俄羅斯的國內生產總值(PMI)在2022年將萎縮15%，明年將萎縮3%。協會副首席經濟學家里巴科娃(Elina Ribakova)表示，這是自俄羅斯在上世紀90年代以來最大的衰退，對其經濟帶來前所未有的衝擊。