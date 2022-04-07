烏克蘭局勢｜匈牙利與歐盟唱反調　願以盧布支付俄天然氣

剛勝出國會選舉的匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)表示，將接納俄羅斯要求，轉用盧布支付天然氣費用，成為第一個接納以盧布結算的歐盟國家。

歐爾班在周日舉行的國會選舉中獲勝，他及後周三在記者會稱，「如果俄羅斯要求這樣做的話，匈牙利將用盧布支付其天然氣。」他表示，匈牙利方面也不會支持擴大對俄羅斯石油、天然氣的制裁。

匈牙利外長Peter Szijjarto早前亦表示，是否以盧布支付俄羅斯天然氣費，是國內國營氣體供應巨擘與俄羅斯國營天然氣巨擘之間的事，與歐盟無關。歐盟委員會拒評上述消息。

歐盟國家對以盧布購買俄天然氣反應不一

歐盟其他國家方面，斯洛伐克表示將與歐盟採取一致行動，不過拉脱維亞天然氣公司發表聲明稱，不排除以盧布購買俄羅斯天然氣的可能性。波蘭天然氣公司PGNiG堅稱，其與俄羅斯天然氣工業股份公司的合同將於今年年底到期，對雙方都有約束力，不會接受用盧布支付。

奧地利天然氣公司OMV表示，已經與俄羅斯天然氣工業股份公司就以盧布支付天然氣價格進行初步接觸，但奧地利政府表示，除了歐元或美元之外，沒有其他貨幣支付的基礎。

俄羅斯總統普京上周簽署法令，要求「不友好國家」以盧布支付天然氣費用。但歐盟委員會促請各成員國，一致不接納俄羅斯的要求，繼續按照原有合約，以歐羅或美元支付天然氣費用。