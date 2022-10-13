烏克蘭局勢｜廁紙會更貴？同俄羅斯又有咩關係

俄烏戰事令油價貴、商品貴，原來連我們的一種日常必需品都難逃加價命運。《彭博社》報道，由於俄羅斯禁止樺樹出口，卷筒廁紙的價格預料將再次加價。

自疫情爆發以來，因各國實施封控措施，一度令卷紙及紙巾供應中斷，全球於2020年曾經出現廁紙搶購潮。之後供應持續緊張，主要由於貨運需求急升以致貨櫃及港口服務未能應付，嚴重干擾造紙所需的木漿纖維的運輸。雖然西方國家經濟活動陸續回復正常，不過，俄羅斯為報復西方國家的經濟制裁，於今年3月禁止樺樹出口。業界人士預估，今年木漿供應將上述禁令而銳減80萬至120萬公噸。

木材提取的木漿，分為長纖及短纖，長纖強韌耐用，可用於生產紙張，例如瓦楞紙箱。短纖柔軟，更常用於紙巾及廁紙。樺木可以提取生產廁紙所需的短纖，亦樺木出口禁令，將令卷紙變得更細卷或價格賣得更貴。

由於俄烏戰事令能源價格高企，需要耗用大量能源從原木提取纖維的造紙業的成本向上，紙漿市價亦上升約 45%。

木漿供應全年減少最多120萬公噸

而且，瑞典和芬蘭作為歐洲前兩大廁紙用紙漿生產地，所生產的紙漿主用於廁紙或紙巾上，其中芬蘭約 1成木材原料來自俄羅斯，供應直接到衝擊。加上較早前芬蘭工潮及西班牙乾旱而令部份生產商暫時生產，令9月止的木漿供應損失多達140萬噸，因此歐洲用戶向外採購。全球最大的木漿生產商、巴西Suzano的銷售部主管Leonardo Grimaldi亦表示，買家出現過度需求。

Santander研究分析員Rafael Barcellos預計，本漿市場在2023年下半年前仍會維持供應緊張，而在智利及烏拉圭等地的工廠落成及付運後，木漿價格才可望緩慢向下。