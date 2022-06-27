烏克蘭局勢｜法國能源巨擘籲馬上節約能源 稱每一分力都很重要

法國三大能源公司TotalEnergies、Engie及法國電力集團（EDF）領導人昨天在法國「週日報」（Journal du Dimanche）發表聯合公開信，呼籲法國民眾馬上減少消耗燃油、電力及燃氣，強調「每一分力都很重要（Every gesture counts）。」

這封由Engie的麥葛瑞格（Catherine MacGregor）、法國電力集團的李威（Jean-Bernard Levy）及道達爾集團的普揚（Patrick Pouyanne）簽署的信表示，這些減少能源消耗的努力必須要即時、同心合力而且重大，而且需要在夏天行動以為冬天做好準備。

聲明指出，除了是俄烏戰爭導致燃氣供應短缺外，歐洲電力產能的局限和天氣乾旱導致水力發電量減少，都對歐洲的能源系統造成緊張；能源價格高企就是源於這些威脅當地社會及政治層面上凝聚力，及對家庭購買做成重創的困難。

聲明：夏天行動以冬天做準備

俄羅斯為報復歐盟成員國的制裁，停止向部份歐盟成員國供應天然氣，令過去數月歐洲的能源供應十分緊長。法國總理柏納（Elisabeth Borne）早前已表示，法國計劃在初秋前填滿天然氣儲存設施。法國的天然氣儲存場目前只填滿59%。