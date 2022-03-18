烏克蘭局勢︱瑞士秘密銀行料持俄客戶2130億美元海外資金

瑞士銀行家協會(Swiss Bankers Association)估計，瑞士的秘密銀行在離岸賬戶中，持有1,500億至2,000億瑞郎(約2,130億美元)的俄羅斯客戶資金，這表明俄羅斯富人與瑞士銀行的業務範圍，遠比幾家金融公司開始詳述的資產負債表上的風險敞口要大得多。

據了解，在瑞士有存款的俄羅斯人，包含最近遭歐洲扣押豪華遊輪的烏斯馬諾夫（Alisher Usmanov）等億萬富翁。外媒指出，瑞士各大銀行於2020年管理的資產總額，為7.8兆瑞郎。估計俄羅斯人的資產，佔瑞士銀行管理的所有資產的超過2%，外國客戶總資產則佔4%以上。

瑞士是世界上最大的離岸財富中心。瑞士銀行家協會的披露對瑞士來說是頗為罕見，以前的許多透明度要求，都是石沉大海。在莫斯科上個月入侵烏克蘭之後，瑞士採取了不尋常的舉措，針對俄羅斯資金實施歐盟的制裁措施。

瑞士2月底實施對俄經濟制裁

事實上，瑞士民眾對其國家角色的爭論越來越多，社會民主黨聯合主席Mattea Meyer呼籲，瑞士應切斷與俄羅斯總統普京，及其政府關係密切的俄羅斯人的所有資金。她又指，瑞士部分離岸賬戶資金，屬於忠於俄羅斯克里姆林宮的寡頭。這些錢和他們的活動，將有助於為戰爭提供資金。故瑞士必須盡一切可能，關閉相關資金源頭。

瑞士政府於2月底加入歐盟對俄羅斯採取經濟制裁，並規定黑名單中的俄羅斯客戶不能再從瑞士賬戶提款，並規定在瑞士有超過10萬瑞郎資產的俄羅斯人，必須在6月3日之前向政府進行申報。