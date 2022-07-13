烏克蘭局勢｜Lego無限期停止在俄運營　俄羅斯次季經常帳項目盈餘創18年高

Lego無限期停止在俄運營，成另一個退出俄羅斯市場的西方品牌。（資料圖片）

丹麥玩具製造巨頭樂高（Lego）表示無限期停止在俄羅斯的運營。儘管該公司自俄烏戰爭爆發後已停止向俄羅斯運送產品，然而Lego在俄羅斯的商店仍然營業。現在，Lego正式宣布，終止與Inventive Retail Group的合作關係，IRG在當地經營81間Lego商店。

樂高發言人表示，Lego自3月初停止向俄羅斯發貨時，已經停止所有當地的商業活動，幾乎所有員工亦持續休假。Lego是小數在俄烏戰爭開始後仍然留在俄羅斯的西方品牌之一。

麥當勞在5月宣布將關閉其在俄羅斯業務。美國運動服裝巨頭耐克（Nike）、咖啡連鎖店（Starbucks）星巴克現已完全退出汽車公司雷諾出售其持有的俄羅斯汽車製造商Avtovaz的68%股份。網絡巨頭思科也表示將開始全面關閉在俄羅斯和白俄羅斯的業務。俄羅斯市場。歐萊雅（L’Oreal）和雅詩蘭黛（Estee Lauder）表示將關閉商店並停止在線銷售，但並沒有表示會永久退出俄羅斯市場。去年，俄羅斯是全球第五大歐洲零售市場。

俄第二季經常帳項目盈餘為 701 億美元 能源價格上升抵銷制裁影響

俄羅斯央行發布數據顯示，第二季的經常帳項目盈餘為701億美元，創至少1994年以來最大。受惠於能源價格、大宗商品價格大升，俄羅斯季內能源及大宗商品出口收入激增，抵消美國和歐洲對俄羅斯入侵烏克蘭實施制裁的負面影響。

經常帳作為衡量商品和服務貿易最廣泛的指標，西方制裁令該國進口崩潰，貿易順差已成為該國一條關鍵的經濟生命線。