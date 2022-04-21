無限購債 兌港元低見6算 日圓撲130料央行出手

日本央行繼續放水，昨指以0.25厘收益率無限量購買日本10年期國債，是今年2月以來為捍衛收益率目標而第三次行動。拖累日圓兌一美元再創20年低，昨曾失守129關，跌0.4%低見129.4，距市場預期央行或於130關出手僅差半步。每百日圓曾兌6.06港元，截至昨晚8時日圓兌一美元報127.82；兌港元報6.136，齊反彈0.8%。分析指投資者需留意本周五日本公布通脹數據，或左右日央行的貨幣政策，從而影響日圓走勢。 SMBC日興證券駐東京策略師Ataru Okumura對外電指，隨著長期國債收益率上漲疊加日圓匯率走弱，日本央行採取了無限量買債行動，是次行動與3月下旬情況不同，因此次操作在意料之中，因為根據當前計劃，當10年期國債收益率觸及0.25厘時，日本央行有義務購買債券。

3月通脹料近2% 留意政策轉向

恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，市場需留意日本明公布3月通脹，因俄烏於2月24日爆發戰事，環球商品價格大幅飆升，美國上月通脹見8.5%，他預期日本3月通脹料近2%，而2月通脹按年增0.9%，由於將達央行2%通脹目標，其貨幣政策有機會「由鬆轉緊」，屆時日圓可能轉強。至於美元昨日轉弱，是近期已累積一定升幅，稍作調整。

有「日圓先生」之稱的日本前財務省副大臣榊原英資(Eisuke Sakakibara)早前指，「130是日本央行『心理防線』」，市場料日圓穿130，日央行或出手干預。花旗銀行外匯G10策略EMEA主管Vasileios Gkionakis對外電指，「130是一個心理水平，並會突破該水平」，由於美日貨幣政策分歧，美國聯儲局正在收緊政策，而日本央行仍在寬鬆政策。

在日央行出手後，10年期實際收益率較前一個交易日跌1個基點，至-0.63厘，同時，經通脹調整後的實際收益率連續第四天下跌，並創下近兩周以來最大跌幅，本月累計減7個基點。日本10年期國債息曾報0.26厘，晚上8時報0.249厘，回落0.03厘；而美國10年期國債息昨曾報2.981厘，其後報2.867厘，0.048厘。

人幣見半年低 短期6.4拉鋸

另外，人民幣亦走軟，中間價昨跌至逾5個月低位，兌一美元報6.3996元；在岸價曾報6.4153元，跌375點子；離岸曾穿6.44關，報6.4466，挫0.5%，齊見逾半年低位。交易員表示，昨日中間價明顯弱過預期，離岸和在岸價差擴大至逾200點子，市場貶值預期略為升溫。

華僑永亨銀行報告指，內地維持市場報價利率(LPR)不變，加上近期監管機構對科技公司的監管打擊持續影響投資回報，料進一步打擊國際投資者對內地資產信心。然而，在較強的外貿流入支持下，維持人民幣中期穩健，估計美元兌人民幣短期在6.4水平拉鋸，其後有機會上探 6.45。