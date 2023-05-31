焦點新股｜今起招股 3182元入場 巨星傳奇59%收入靠周杰倫

周董概念股登場！著名歌星周杰倫母親葉惠美有份創辦及控股的新零售及IP創造公司巨星傳奇(6683)今日起招股，計劃集資最高近8億元，每手500股入場費約3,182元，預期6月13日在主板上市。按招股書披露的數據估計，集團去年總收入3.44億元人民幣，當中涉及周杰倫的比例或高達58.5%，即多逾2億元人民幣的收入，是由周杰倫帶挈。

巨星傳奇擬發售1.2664億股，90%國際發售，10%在港發售。每股發售價介乎5.5元至6.3元，民銀資本為獨家保薦人。該股引入兩間基石投資者，包括手遊股網龍(777)及內地電子品牌OPPO及Vivo產品代理「Blink Field」，投資金額分別300萬美元(約2,340萬港元)及1,500萬美元(約1.17億港元)。

去年賺6千萬人幣 增近四成

集團去年純利6,038.9萬元人民幣，按年增38.4%；總收入3.44億元人民幣，減5.8%，當中以分銷魔胴咖啡為主的新零售業務收入佔2.4億元人民幣，以媒體創作及明星管理為主的IP(知識產權)創造及營運業務佔1.04億元人民幣。公司指，兩大業務均頗依賴周杰倫，去年以其為中心或作為表演參與者的IP創造及營運佔總收入13.3%；以其相關參與佔銷活動的新零售分部產品銷售額佔總收入45.2%，即合共佔58.5%。

巨星傳奇於2017年成立，4名創辦人除了葉惠美，還包括周杰倫藝人經紀公司董事楊峻榮、集團主席馬心婷、及負責為周杰倫等藝人磋商代言協議的陳中。另外，台灣著名填詞人方文山則出任巨星傳奇首席文化官。4名創辦人上市後將合共持有巨星傳奇58.1%股權。

集資額37%用於創建明星IP

集資所得款項淨額中約37.3%將用於創建獨有的明星IP及相關IP內容，包括媒體內容及大型演唱會；約22.3%將用於透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售；約22.2%將用於多元化產品組合；約8.2%將用於提升公司IT基礎建設及增加對IT開發的投資；餘額將用於營運資本。

另外，巨星傳奇今年分別與陳法蓉和孫耀威的藝人管理公司訂立諒解備忘錄及合作協議，該公司目前明星及相關IP組合有王姵云(Vivi)、方文山、張傑、梁心頤(Lara)和詹宇豪等。