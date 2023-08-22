焦點新股｜有望膺今年港最大IPO 順豐申上市傳籌234億

已於深圳證券交易所上市的順豐控股，正式遞表來港發行H股上市，據其初步招股文件指，聯席保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。外電傳該股計劃集資20億至30億美元(約156億至234億港元)，倘落實集資額，將為今年本港最大集資規模新股。
順豐昨收報44.65元人民幣，跌3.1%，成交約6.3億元人民幣，本月累瀉約一成，市值約2,185億元人民幣。
截至今年3月底首季盈利16.7億元人民幣，升13%，營業額610億元人民幣，跌3%，毛利83.8億元人民幣，增近一成，毛利率13.7%，增1.6個百分點。非國際財務報告準則EBITDA為69.9億元人民幣，揚6.2%。擁有95架飛機及逾17.6萬輛車輛，分別是亞洲最大空運機隊和陸運車隊，目標是成為全球物流行業的領導者。
該股早前預告，上半年純利料介乎40.2億至42.2億元人民幣，按年增60%至68%。
集資將用於加強國際及跨境物流能力；將用於提升及優化內地物流網絡及服務；將用於研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措；將用作營運資金及一般企業用途。
王衛創辦 持股逾五成
順豐由王衛創辦，他持有約54.68%股權，該股起源於廣東省並在珠三角地區提供快遞服務，自1996年起擴展並覆蓋內地其他地區，自2010年起拓展海外市場。順豐於2017年借殼在深交所上市，另外，目前在港持有嘉里物流(636)、順豐房託(2191)及順豐同城(9699)，三股昨分別收報7.94元、2.77元以及8.68元，跌幅分別為8.3%、0.4%以及2.5%。