焦點新股｜有望膺今年港最大IPO 順豐申上市傳籌234億

已於深圳證券交易所上市的順豐控股，正式遞表來港發行H股上市，據其初步招股文件指，聯席保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。外電傳該股計劃集資20億至30億美元(約156億至234億港元)，倘落實集資額，將為今年本港最大集資規模新股。

順豐昨收報44.65元人民幣，跌3.1%，成交約6.3億元人民幣，本月累瀉約一成，市值約2,185億元人民幣。

截至今年3月底首季盈利16.7億元人民幣，升13%，營業額610億元人民幣，跌3%，毛利83.8億元人民幣，增近一成，毛利率13.7%，增1.6個百分點。非國際財務報告準則EBITDA為69.9億元人民幣，揚6.2%。擁有95架飛機及逾17.6萬輛車輛，分別是亞洲最大空運機隊和陸運車隊，目標是成為全球物流行業的領導者。

該股早前預告，上半年純利料介乎40.2億至42.2億元人民幣，按年增60%至68%。

集資將用於加強國際及跨境物流能力；將用於提升及優化內地物流網絡及服務；將用於研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措；將用作營運資金及一般企業用途。

