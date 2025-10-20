煙草稅大減四成！David Webb倡加強邊境執法及罰款

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb發表文章指，其於周日接受化療後，更新了Webb-site的政府帳目，發現港府煙草稅收從23/25年度的72.5億元，大減40.4%，至43.2億元，意味為政赤字增加了30億元。David Webb認為，煙草稅大減的最可能原因，一是大宗走私，一是個人從內地帶入香港，港府有需要加強邊境執法及上調罰款。

港香煙價格為內地 4 至 5 倍

去年2月28日預算案中，每支煙稅上調0.8元，至3.306元，即時生效，即每包20支的香煙現需繳納66.12元的稅款，約佔零售價的70%。David Webb指，超過40%的吸煙者在1年內戒煙似乎不太可能，而理論上亦無法選擇電子煙產品來滿足尼古丁需求，因進口或銷售電子煙產品是非法的；因此，他指稅收大跌的最可能原因，是非法香煙進口正在搶佔市場份額，目前香港每包香煙的價格為內地的4至5倍，這為旅客提供了強大的誘因。