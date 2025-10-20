煙草稅大減四成！David Webb倡加強邊境執法及罰款

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb發表文章指，其於周日接受化療後，更新了Webb-site的政府帳目，發現港府煙草稅收從23/25年度的72.5億元，大減40.4%，至43.2億元，意味為政赤字增加了30億元。David Webb認為，煙草稅大減的最可能原因，一是大宗走私，一是個人從內地帶入香港，港府有需要加強邊境執法及上調罰款。
港香煙價格為內地4至5倍
去年2月28日預算案中，每支煙稅上調0.8元，至3.306元，即時生效，即每包20支的香煙現需繳納66.12元的稅款，約佔零售價的70%。David Webb指，超過40%的吸煙者在1年內戒煙似乎不太可能，而理論上亦無法選擇電子煙產品來滿足尼古丁需求，因進口或銷售電子煙產品是非法的；因此，他指稅收大跌的最可能原因，是非法香煙進口正在搶佔市場份額，目前香港每包香煙的價格為內地的4至5倍，這為旅客提供了強大的誘因。
兩年查獲非法香煙涉稅款20億
他又引述數據指，2024年海關查獲約6.14億支非法香煙，2023年為6.52億支，僅這些查獲的香煙的現行稅款就約為20億元。至於被捕人數方面，2022年為2,813人，2023年激增至10,994人，2024年再升至20,588人，大多數被捕發生在邊境。但起訴數量卻很少，2024年僅597宗，2023年為356宗，即只有約3%的逮捕導致起訴。而如果在邊境被抓到，「你很可能只會收到警告，一些罰款僅為100元。」
倡大幅提高罰款並增加監禁刑罰
David Webb認為，如果香港想增加稅收，並恢復對吸煙的阻嚇力，則需要更高的執法率及更高的罰款，如在保持相同起訴率的情況下，大幅提高罰款並增加監禁刑罰，將增強阻嚇力，這正如非法停車的經濟學，「司機考慮在特定時間段被罰款的概率，乘以固定罰款，得出每小時的預期成本，這通常低於商業停車場的費用。」