煤氣去年核心利潤升半成 維持末期息23仙

集團指，港人北上消費熱情不減，且受氣候暖化影響，去年更是有記錄以來全球最熱的一年，而本港平均氣溫亦高於正常值，住宅售氣量因而受到影響，全年輕微下跌1.4%。儘管港人消費模式轉變，衝擊本地餐飲業，但受惠於本港旅遊業逐漸復甦，加上國家大力提振內需，帶動酒店業用氣量增長，與酒店業相關的售氣量上升6.6%。去年工商業客戶售氣量整體上升2%，全年煤氣銷售量輕微上升0.1%

佛山項目目標 2028 年達 20 萬噸產能

煤氣指，今年將繼續配合政策層面和國際市場的需求，同時做大做強「海陸空」3個領域的綠色能源產業，其中位於佛山的綠色甲醇項目將在今年中動工，目標於2028年首期達20萬噸綠色甲醇產能，以覆蓋包括香港葵涌碼頭、廣州南沙港、深圳鹽田港在內的華南乃至東南亞主要港口。另外，今年集團將繼續加強數智化系統建設，包括完善人工智能物聯網(AIoT)平台的能力，充分積累並轉化數據價值。

加價視乎成本因素 分拆 SAF 未落實條件

被問及標準煤氣收費及保養月費的調整，常務董事黃維義表示，過往集團每兩年加價一次，但以往為低息環球，目前為高息環境，且受地緣政治及關稅影響，不確定因素多，加價與否仍要視成本，如果成本急升，亦有加價壓力，但目前未到加價時間，會與政府有關部門溝通。對於會否再派發紅股，黃維義指沒有否決不派紅股，但要視乎業務，再派紅股有機會，但仍有好多方面回饋股東，包括增加派息。