煤氣去年核心利潤升半成 維持末期息23仙

中華煤氣(003)公布截至去年底止全年純利57.12億元，按年少5.9%；營業額554.73億元，減2.6%；業務核心利潤59.55億元，多5.1%；每股盈利30.6仙；末期息維持23仙，全年維持共派35仙。
煤氣今日收報6.59元，升0.12元或1.9%。
燃氣銷售量升0.1% 住宅售氣量跌1.4%
去年煤氣本港燃氣銷售量271.59億兆焦耳，升0.1%；內地城市燃氣銷售量363.55億立方米，多4.8%，預測未來持續有單位數增長。
集團指，港人北上消費熱情不減，且受氣候暖化影響，去年更是有記錄以來全球最熱的一年，而本港平均氣溫亦高於正常值，住宅售氣量因而受到影響，全年輕微下跌1.4%。儘管港人消費模式轉變，衝擊本地餐飲業，但受惠於本港旅遊業逐漸復甦，加上國家大力提振內需，帶動酒店業用氣量增長，與酒店業相關的售氣量上升6.6%。去年工商業客戶售氣量整體上升2%，全年煤氣銷售量輕微上升0.1%
佛山項目目標2028年達20萬噸產能
煤氣指，今年將繼續配合政策層面和國際市場的需求，同時做大做強「海陸空」3個領域的綠色能源產業，其中位於佛山的綠色甲醇項目將在今年中動工，目標於2028年首期達20萬噸綠色甲醇產能，以覆蓋包括香港葵涌碼頭、廣州南沙港、深圳鹽田港在內的華南乃至東南亞主要港口。另外，今年集團將繼續加強數智化系統建設，包括完善人工智能物聯網(AIoT)平台的能力，充分積累並轉化數據價值。
加價視乎成本因素 分拆SAF未落實條件
被問及標準煤氣收費及保養月費的調整，常務董事黃維義表示，過往集團每兩年加價一次，但以往為低息環球，目前為高息環境，且受地緣政治及關稅影響，不確定因素多，加價與否仍要視成本，如果成本急升，亦有加價壓力，但目前未到加價時間，會與政府有關部門溝通。對於會否再派發紅股，黃維義指沒有否決不派紅股，但要視乎業務，再派紅股有機會，但仍有好多方面回饋股東，包括增加派息。
對於集團會否分拆永續航空燃料(SAF)上市，執行董事暨首席投資總裁陳英龍未有落實條件，因為仍在高速發展之中，仍視世界及市場環境如何有利股東及公司發展。