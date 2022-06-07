煤氣料今年內地銷售增10% 大摩料壓力未除 看9元

中華煤氣(003)昨舉行股東周年大會，市場關注內地新冠肺炎疫情下的封控影響，集團副常務董事暨執行董事黃維義指，上海封城兩個月亦大大影響天然氣供應，但疫情緩和後的復甦亦急速，並透露集團內地首季天然氣銷售幾乎零增長，但次季則飆升，上半年料有7%升幅，全年亦料增一成。

至於香港，黃維義指今年初天然氣增長放緩，曾出現負增長，但疫情放緩加上天公造美、即本地首5月氣溫較去年同期低1.5度，對煤氣需求有利，估算上半年超過1%燃氣量增長，全年或1.5%增長，而去年則錄跌1.5%。

煤氣昨收報8.98元，升0.13元或1.5%。摩根士丹利發表報告指，預期煤氣內地業務仍面臨壓力，尤其集團持有25%的上海燃氣打擊最大，新能源業務亦受阻礙，生產要復常還需待今年下半年。該行對煤氣評級維持「與大市同步」，目標價9元，貼近現價。

營運成本升 8月加價4.4%

另外，集團將於今年8月1日起，將每兆焦耳煤氣標準收費提高1.15仙，加幅達4.4%。黃維義指，每次加價都慎重考慮及與政府緊密溝通，上次調升價格在2019年8月，按計劃去年可再調整，但考慮到經營環境及新冠肺炎疫情而延後1年，並強調加幅只反映集團營運成本的上升，國際燃油成本則已在每月收費反映。首席財務總監暨公司秘書何漢明亦指，集團理解民生及經濟情況，今次加幅已大程度考慮到客戶的承擔能力，並重申七成家庭每月加幅不足10元，一半工商用戶加幅少於290元，加幅已溫和。

大摩指，今年加幅符合該行預期，但時間較預計早，集團並已再次承諾未來兩年不再加價。

復派紅股視市況及投資

至於煤氣會否恢復派發紅股，何漢明表示要平衡市場不穩定因素及未來投資需要，稱近年不穩定因素多，包括俄烏戰爭、中美貿易戰及疫情，除疫情見轉穩，其他仍不明朗；並指明年將有不少環保投資機會，集團要平衡各方面情況，重申提升股東回報是重要責任。