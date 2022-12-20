熊去牛來？丨招銀國際證券2023股樓市投資研討會　陸叔：明年恆指有望重回25000點　施永青：息口見頂樓市跌勢喘定

環球加息無疑令股樓市投資氣氛淡靜，政策加上疫情，亦令香港經濟陷入泥沼。2023年將至，面對現時漫長的熊市，由招銀國際證券有限公司主辦，受惠機構國際獅子會的《2023股市樓市否極泰來，入市好時機？》慈善‧投資策略研討會，已於上周六於尖沙咀美麗華酒店順利舉行。會上由招銀國際環球市場研究部策略師蘇沛豐主持，回顧及分析時況，同場又邀請著名資深股評人陳永陸(陸叔)與中原集團創辦人施永青，分別就股票與地產角度，剖析後市走勢，為大眾拆解迷思。

蘇沛豐跟據過往數據，指出恆指由去年2月的31,183點高位，滑落至今年10月的14,597低位，認為此輪熊市持續時間為20個月，跌幅達53%，時間遠超歷史平均值。然而他認為恆指已見底，根據彭博及招銀國際環球市場的數據作技術分析，表示近期恆指已升穿頭肩底線與下降軌，技術上視為熊市結束，市場正穩步重回牛市。「展望明年上旬，港股盈利將回復增長，預計恒指之估值僅能回升至平均值，亦即2023年預測市盈率11.4倍，故樂觀認為恆指目標應能達至23,500點。」美股方面，他又表示明年為拜登任期第三年，歷史上總統傾向於任期後半推出財政刺激及寬鬆貨幣政策，以爭取連任支持。而大多數評論認為美國加息周期近尾聲，因為經濟面臨衰退已超越加息負荷，美元在上月已率先回落轉呈弱勢，美元兌人民幣已跌穿升軌，代表人民幣轉強。「中美經濟周期出現差異，中國經濟拐點較美國早出現，中國之盈利增速位居前列，市盈率則偏低，利好中國經濟發展。」對於中國經濟復甦與美國利率近頂，他預料港股明年上旬較佳，美股則下旬有所改善，建議偏好增長股如互聯網、醫療及消費等投資配置。

陸叔強調根據圖表技術分析，認同蘇沛豐的講法。他尤其指出今次熊市的情況，不少因素跟97年金融風暴至2003年長時間熊市周期類似，更認為早在2018年已開始。「中美貿易戰爆發，恆指由33,484點的歷史高位開始下探，雖然中間經歷數次技術性反彈，例如科網股的過高市脹率托市，情況有點像千禧年的.COM科技股熱潮。然而去年科網股爆破，重磅恆指成分股如騰訊、美團等大跌，拖累恆指跌勢加劇。」他表示根據圖表分析，樂觀認為後市會反彈，牛市會重臨，目標最遲2024年首季恆指能有望重上25,000點。針對投資，陸叔看好內銀的穩派息與保險類前景，但強調投資者要審慎選股，而非跟隨大市短炒投機。

施永青：去全球化 香港基本因素面臨考驗

雖然從技術分析可看到股市一片曙光，惟輪到施老闆分析市況走勢時，卻難掩悲觀看法。他重申一個地區的樓價升跌，取決於該城市的生產力和經濟發展，「但現時香港樓市的情況已撇除技術因素，是香港基本因素出現問題。」他續指以往香港的經濟地位迎合全球化格局，然而近年美國制約中國，大搞地緣政治，「去全球化」削弱香港的中西接壤的中間人定位與功能。「單靠香港走入大灣區『內循環』，無法跟國內企業競爭。」呼籲香港應把握中國給予的資本主義，繼續做好與西方發達國家的關係，在環球格局變化的同時，仍能發揮其主要功能。

說到樓市發展，施老闆特別提到現時香港的人口結構問題，「有人口增長，才會有置業需要。但近年社會狀況令至少十多萬中產年輕階層移民，反而增加賣盤；加上今年美元多次加息，增加供款成本，大減買樓意欲。」他認為今年第四季樓市下滑速度加快，跌勢一旦形成後，市場便會自我完成，綜觀今年整體樓價將跌一成半或以上。幸好近期市場有兩個利好消息，「第一是美息幾近見頂，因為最近一次聯儲局議息已趨溫和，面對美國經濟衰退，有望明年下旬或最遲2024年初，利率必須回落。」至於第二點，施老闆認為近期中國對疫情的處理更科學化，更符合現實，有利經濟復甦。他總結隨著明年內地通關，有望人員與資金流通，方向上帶動香港經濟環境好轉，長遠才能對樓市有利。他認為現時樓市跌勢已喘定，即使未來經濟轉好，樓價也難重搭拾以往的高位。