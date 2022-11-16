熊屍遍地｜港股累飆2262點 輕取萬八 ATM成追貨目標 3日吸千億

中美元首會面釋出關係緩和訊號，利好股市氣氛，恒生指數昨再彈723點或4%，報18,343點，連升3日累飆2,262點，輕鬆收復萬七及萬八關。資金急追貨，成交額連續兩日逾二千億元，昨錄2,051億元再創5個半月高，ATM成追貨目標，正股3日成交額共逾千億元。
本周放榜的阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)為昨日升市火車頭，前者飆11%，推升恒指127點，連升3日累漲25.2%；後者揚10.5%，帶動恒指135點，連升3日累飆24.5%。連同昨漲6.3%的美團(3690)，ATM昨成交額合共高達406.8億元，連同46億元相關輪證成交，3股已佔主板成交額22%，為資金買貨主力。
國企股指數昨報6,269點，揚289點或4.8%；恒生科技指數報3,813點，漲259點或7.3%。港股通走資兩日後昨輕微吸資，滬深淨買額共2.55億元，惟美團仍錄近6.4億元淨沽額，騰訊則吸資近8億元。
405隻恒指熊「陣亡」
昨日恒指再急漲後，18,200點水平的熊證重倉區遭攻陷，單日遭強制收回熊證多達181隻，當中恒指熊佔99隻，累計3日則有405隻恒指熊「陣亡」 ，遭殺的騰訊熊亦達65隻。
以技術走勢看，按恒指今年高低位25,050點及14,597點計出的黃金比率，大市反彈首個阻力在萬七關，第二個阻力則在18,590點，即貼近現價水平，下一關則看19,823點。
中金估明年彈25%
中金報告預測，明年港股或有20%至25%的收復空間，主要基於6%至10%的盈利增長、及12%至18%的估值收復。該行指，港股今次跌浪已維持超過19個月，為歷來最長的下跌周期，跌幅亦為金融海嘯及亞洲金融風暴後大，預期大市反彈不難，反彈節奏則取決地緣政局、內地疫情及美債息率等三大因素。