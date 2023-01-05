熊屍遍野｜牛市訊號再現 恒指3日漲千點 逼關鍵阻力

三大牛市訊號，港股已應驗兩個！繼低位反彈兩成的「技術牛」後，港股昨借內地釋出監管鬆綁訊號的利好，強勢3連升累漲1,052點，至越俗稱牛熊分界線的250天線(昨處20,370點)，為2019年7月後1年半來首次，至於第三個牛市訊號「終極黃金交叉」，目前距離仍遠。按黃金比率分析，恒指20,900點水平或有阻力，加上2020年兩度在牛熊線遇阻的經驗，不排除大市已逼近關鍵阻力位。

內地傳會加大支持具有系統重要性的房企，加上重慶螞蟻消費金融獲准增加註冊資本105億元人民幣，推升恒指以全日高位20,793點收市，飆647點或3.2%，創5個月高。恒生科技指數報4,427點，漲193點或4.6%。主板成交額1,496億元，約3周最多。大升市下，多達262隻熊證遭「打靶」陣亡，當中恒指牛佔193隻。

倘以2021年恒指31,183點高位，及去年14,579點低位計出的黃金比率，大市反彈0.382倍即在20,933點，料相關水平會受阻。而恒指上一次升穿牛熊線，為2020年11月，及後恒指在3個月內再飆逾兩成，但要留意的是，當年7月及9月恒指已率先兩度試闖牛熊線，最終卻受阻掉頭收場，反映相關水平有一定阻力。

