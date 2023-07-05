熱情欠奉｜悶市炒政策 生科股谷底彈

港股連彈兩日，但資金熱情欠奉，主板成交額已連續10個交易日不足千億元，昨更僅錄760億元，為約半個月最低成交。大市陷乾升悶局格，投資者向國策埋手尋找主題，繼具政策扶持概念的汽車股後，昨再借國家醫保出台政策而炒起生科股，帶挈恒生香港上市生物科技指數由8個月低位急彈，單日飆4.4%。

國家醫保局就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開徵求意見，意見被解讀為利好創新藥發展，帶挈生科股炒上。恒生香港上市生物科技指數昨漲45點，報1,084點，惟累計半年仍挫約24%。翰森製藥(3692)升6.6%為表現最好藍籌；中生製藥(1177)揚3.5%；藥明生物(2269)漲3.4%。另外，非藍籌的榮昌生物(9995)、復宏漢霖(2696)、科濟藥業(2171)、康方生物(9926)及信達生物(1801)全數升逾一成。

里昂看好內地醫療股 薦6港股

里昂有報告指，美國財長耶倫訪華有助紓緩中美緊張關係，加上近來內地醫保數據向好，以及醫療機器採構超預期，短期融資壓力下降，因此對內地醫療股前景維持樂觀，並首選石藥集團(1093)、康哲藥業(867)、康方生物、國藥控股(1099)、翰森製藥及藥明康德(2359)等。

至於新能源汽車股則回吐，小鵬汽車(9868)昨失6.5%；蔚來(9866)及零跑汽車(9863)跌逾4%。不過汽車零件股浙江世寶(1057)接力飆30.4%；中升控股(881)亦再漲1.4%。

恒指波幅不足200點 北水沽騰訊

大市方面，恒指昨全日高低波幅只有196點，收市反覆報升109點或0.6%，報19,415點；恒生科技指數報4,074點，走高20點或0.5%。港股通則轉吸資4.55億元，當中中國銀行(3988)錄約3.4億元淨買額；急挫8.7%的商湯(020)亦有約1.3億元淨買額；騰訊控股(700)則遭淨沽出3.3億元。