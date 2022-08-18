熱浪未完憂冷冬 英國明年能源價格上限恐逾4萬元

歐洲熱浪持續，能源價格升勢未止，俄羅斯國營俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）周二表示，受到西方的制裁，導致該公司的天然氣出口和產量持續下降，因此今年冬天歐洲天然氣價格可能飆升60%，來到每1,000立方公尺超過4,000美元。

英倫銀行行長貝利指摘俄國切斷了天然氣供應導致整個歐洲電力成本飛升。據最新預測顯示，當地明年初能源價格上限恐由目前的每年1,971鎊提高到4,266鎊（逾4萬港元），今冬或有許多家庭無法取暖。

在德國，旨在幫助公用事業公司支付替換俄羅斯供應所產生的成本的附加費開徵後，德國家庭的天然氣帳單每年將增加近500歐元（約3,995港元）。德國將從10月1日起開徵這項附加費，一直持續到2024年4月。

德國家庭天然氣帳單每年將增加近4千元

俄羅斯是歐洲最大的天然氣供應來源，但是今年2月莫斯科派兵入侵烏克蘭後，俄國供應歐洲的一條天然氣管道關閉，以及因為歐美制裁俄國引發北溪1號管道設備的爭議，導致俄國供應歐洲的天然氣流量正在減少，天然氣價格因此飆升。

Gazprom表示，歐洲現貨天然氣價格已達到2,500美元（每1,000立方公尺）。根據保守估計，如果這種情況持續下去，到了今年冬天，天然氣價格每1,000立方公尺將超過4,000美元。」

Gazprom在一份聲明中表示，整體而言，該公司在今年1月1日至8月15日的天然氣出口量下降36.2%，產量按年下降13.2%。中心信用銀行（CentroCredit Bank）經濟學家Evgeny Suvorov在他的Telegram頻道中表示，Gazprom於8月初起的產量下降32.2%，出口量從上個月減少59%。7月份產量及出口量分別下降35.8%及58.4%。