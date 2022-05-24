熱門概念｜涉滬深港市場 今年瀉三成 元宇宙指數納11港股

指│數│新│猷

恒生指數公司針對近期的新興大趨勢，昨公布推出兩隻新指數，當中焦點為推出恒生中國元宇宙指數，追蹤業務與元宇宙發展相關的滬深港上市公司表現，30隻成分股中，11隻為港股，包括三大重磅股騰訊控股(700)、網易(9999)及快手(1024)。不過元宇宙投資概念近月有降溫之勢，指數昨推出首日報4,136點，跌66點或1.6%，按指數的歷史追蹤表現，今年累計已跌28.5%。

中國元宇宙指數昨收市較去年1月下旬的紀錄高位6,503點，累挫36.4%；不過較上月25日的低位3,550點，則反彈16.5%。

騰訊網易快手躋身三大重磅股

恒指公司指，元宇宙概念中所涵蓋虛擬世界利用先進技術創造虛擬現實、遊戲及其他數碼體驗的領域，近期引起全球關注並成為投資者日益關注的新投資主題，恒生中國元宇宙指數趁勢推出，旨在反映涉及與元宇宙相關業務、價值鏈及發展的內地公司表現，每年一檢。

指數成分股固定30隻，除三大重磅股外，港上榜股份還有舜宇光學(2382)、百度集團(9888)、金山軟件(3888)、嗶哩嗶哩(9626)、瑞聲科技(2018)、阿里影業(1060)、移卡(9923)及雲音樂(9899)；A股成分股佔19隻，較重磅股份包括歌爾股份、聞泰科技、蕪湖三七互娛網絡科技、中科創達軟件、蘇州東山精密製造等。