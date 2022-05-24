熱門概念｜涉滬深港市場 今年瀉三成 元宇宙指數納11港股

指│數│新│猷
恒生指數公司針對近期的新興大趨勢，昨公布推出兩隻新指數，當中焦點為推出恒生中國元宇宙指數，追蹤業務與元宇宙發展相關的滬深港上市公司表現，30隻成分股中，11隻為港股，包括三大重磅股騰訊控股(700)、網易(9999)及快手(1024)。不過元宇宙投資概念近月有降溫之勢，指數昨推出首日報4,136點，跌66點或1.6%，按指數的歷史追蹤表現，今年累計已跌28.5%。
中國元宇宙指數昨收市較去年1月下旬的紀錄高位6,503點，累挫36.4%；不過較上月25日的低位3,550點，則反彈16.5%。
騰訊網易快手躋身三大重磅股
恒指公司指，元宇宙概念中所涵蓋虛擬世界利用先進技術創造虛擬現實、遊戲及其他數碼體驗的領域，近期引起全球關注並成為投資者日益關注的新投資主題，恒生中國元宇宙指數趁勢推出，旨在反映涉及與元宇宙相關業務、價值鏈及發展的內地公司表現，每年一檢。
指數成分股固定30隻，除三大重磅股外，港上榜股份還有舜宇光學(2382)、百度集團(9888)、金山軟件(3888)、嗶哩嗶哩(9626)、瑞聲科技(2018)、阿里影業(1060)、移卡(9923)及雲音樂(9899)；A股成分股佔19隻，較重磅股份包括歌爾股份、聞泰科技、蕪湖三七互娛網絡科技、中科創達軟件、蘇州東山精密製造等。
滬深港基因及腫瘤學指數登場
另外，恒指公司指，在基因學藥品和創新藥日漸發展成為對抗癌症及其他疾病主流療法的趨勢中，集團同時推出恒生滬深港基因及腫瘤學指數，旨在追蹤涉及基因或腫瘤學相關產品研發和服務的公司表現，每半年一檢。
指數成分股固定30隻，港上市的有無錫藥明康德(2359)、石藥集團(1093)、上海復星醫藥(2196)、金斯瑞生物科技(1548)及信達生物製藥(1801)等。
恒指公司董事兼指數總監黃偉雄表示，新興的大趨勢對日常生活帶來的積極影響日益顯著，新推出的這兩項大趨勢指數旨在助投資者捕捉內地和香港股市可能湧現的具創新和變革主題的投資機遇。
恒指挫247點 藍籌4新貴齊揚
大市方面，恒生指數一度低見20,303點，最多挫414點，收市跌幅收窄至247點或1.2%，報20,470點；國企股指數報7,022點，失98點或1.4%；恒生科技指數報4,177點，挫106點或2.5%。主板成交額1,051億元，按日縮14%。
即將成為恒指新貴的四股全線升，中國宏橋(1378)飆7.9%；東方海外(316)升16.3%；中芯國際(981)升3.3%；中升控股(881)最多升3.8%，及後一度倒跌，收市險升0.1%。至於國指新貴聯想集團(992)則跌3.5%；被剔出國指的翰森製藥(3692)亦跌3.1%。科指新貴蔚來集團(9866)下滑2.2%；被剔走的ASM太平洋(522)跌4.6%。