營運穩健｜業績驚喜 加碼78億回購 美團季度毛利率首超四成

美團(3690)昨公布6月底止季度經營溢利大升77.6%，至136.06億元(人民幣，下同)，收入亦飆21%，至822.51億元，勝預期，維持不派中期息。集團上季度毛利明顯改善至41.2%，按年多3.8個百分點，按季亦增6.1個百分點，為上市以來毛利率首次超越四成。同時，新業務虧損亦連續4個季度收窄，集團並宣布加碼10億美元(約78億港元)回購。分析指，美團成績表反映集團在面對宏觀逆風時的執行力及營運力穩健，但目前仍未能對下半年同樣樂觀。

集團首席財務官陳少暉在電話會議上表示，上季共回購20億美元股份，今年累計回購股份佔總流通股份的3.6%，在考慮到目前離岸現金儲備及市場情況，董事局再批准10億美元回購計劃，體現集團對業務發展及長期股價的信心。集團亦發公告，將手上持有的約1.16億股適時註銷。

新業務虧損較高峰收窄九成

美團上季本地商業分部及新業務分部業績表現均見改善，核心本地商業經營溢利增36.9%，至152億元，經營利潤率多3.3個百分點，至25.1%，主要受惠收入增加及毛利改善，以及餐飲外賣及美團閃購業務的配送成本佔收入比例降低等。新業務經營虧損由去年第二季的52億元收窄75%，至上季的13億元，較2021第三季的109億元虧損高峰，更收窄近九成；新業務經營虧損率由31%收窄至6.1%。