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財經
2023-09-28 04:29:55
日報

爆新地雷｜許家印傳被警方軟禁 恒大累內房蒸發鬆綁升幅

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中國恒大集團 恒大

恒大連跌3日，累挫42%。(資料圖片)

內房困局再添新憂慮！《彭博》昨引述消息人士指，中國恒大集團(3333)創辦人兼主席許家印正被內地警方監視居住，股價單日爆瀉19%，連跌3日，累挫42%，至0.32元。內房股昨受累普遍下挫，恒生中國內地地產指數逆市報跌，上月底因內地明顯鬆綁樓市政策的反彈幅度，已幾近全數蒸發。

 

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許家印

許家印傳正在北京受監視居住。(資料圖片)

消息指正於北京監視居住

報道指，許家印本月初已遭內地當局帶走，並正在指定地方遭「監視居住」(residential surveillance)，但並不意味遭拘捕或控告；及後有內地傳媒指，許家印正在北京受監視。按內地法律，受監視居住即被扣起護照及身份證，未經批准不得離開住所或與他人會見與通訊，惟監視最長不會超過6個月。

恒大上周五突然宣布取消原訂本周一及二舉行的債權人重組會議，及至周日披露恒大地產遭立案調查，周二再傳出前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮被內地部門監管控制，而集團亦未能如期支付40億元人民幣境內債的本金及利息。

內房股指數高位累挫15%

恒大系昨全面大挫，恒大物業(6666)暴跌14.5%；恒大汽車(708)急跌20%。內房昨亦普遍走低，花樣年(1777)大瀉8.9%；融信中國(3301)失8.5%，世茂集團(813)失7.6%。部分內房去年底以來的政策鬆綁升幅已蒸發，合景泰富(1813)昨挫3.3%，至0.88元，距上月底低位0.87元僅差1%；華潤置地(1109)距上月低位不足3%；越秀地產(123)更已跌凸。恒生中國內地地產指數昨收報1,513點，失0.2%，較本月初高位累挫15%，與上月底低位只有約1.6%差距。

旭輝復牌瀉近六成 恐未跌夠

另外，旭輝控股(884)及旭輝永升服務(1995)昨復牌，標誌內房停牌潮結束，前者急跌58.6%，至0.315元；後者勁瀉57.4%，至1.3元。摩根大通指，旭輝及旭輝永升隱含估值分別為0.29元及1.59元，料流動性短期難解決。

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