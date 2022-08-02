爛尾樓斷供潮蔓延至324樓盤　內銀損失恐高達2.4萬億人民幣

內房爛尾樓斷供潮持續，全國99個城市最少324個樓盤有斷供情況，內地政府急忙救市。被當局要求「承擔社會責任」以推動保交樓工作的內地銀行，或需要承擔更多壞帳。評級機構標準普爾估算，在最壞情況下，內銀面臨的損失或多達2.4萬億元（人民幣，下同），相當於6.4%的按揭貸款，繼而危及一眾內銀業績。

人民銀行昨召開下半年工作會議，要求穩妥化解重點領域風險，防範化解中小銀行風險，因城施策實施好差別化住房信貸政策，保持房地產信貸、債券融資渠道穩定，加快探索房地產新發展模式。在約一星期前，市場傳出中央政府有意設基金救內房「爛尾樓」，並以建行（939）為其中一個投資方。

7 月份百大地產商單月銷售 按月減 28.6% 置業信心減

券商認為，如果事件屬實，未來將有更多大型金融機構參與，令內銀估值受壓。德意志銀行警告，假如內房違約趨勢進一步惡化，保守推算仍有至少7%的樓宇按揭會受波及。花旗預計，若房地產投資增長放緩10個百分點，整體壞帳率恐增加0.28個百分點，拖累內銀全年盈利下挫17%。

高盛報告指出，內銀斥資救出事的房地產項目，將拖延業界處理不良貸款的步伐，令內銀股受壓。摩根大通稱，如果參與銀行只為救內房，未有充分考慮實際經濟效益，將被投資者視為「國家任務」，引發道德風險，拖累內銀股價表現。

不過實際壞帳情況尚未清楚，置業信心已受挫。根據克而瑞地產研究統計，7月份百大地產商單月銷售金額5,231.4億元，按月減少28.6%；相比6月銷售金額錄得按月增幅61.2%，未能延續回暖走勢。7月有近八成房企單月銷售按月下降，其中29間的跌幅介乎30%至50%，17間的降幅超過50%；有近六成房企7月的銷售不及上半年的月均水平。今年首7個月累計，銷售額按年挫49%至3.57萬億元。