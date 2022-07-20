爛尾樓風波內銀埋單 花旗料少收息310億人幣

內地爛尾樓風波會否引爆金融系統風險，持續受市場關注。分析普遍認為，中央仍須有更大動作，才可以穩住風險，而內銀無可避免會受事件拖累利息收入，有估計倘爛尾樓業務還貸緩衝期長達1年，銀行即少收310億元人民幣利息收入。

短線壞帳減 長線影響深遠

花旗發報告指，中央出手「保交樓」及安撫爛尾樓買家，雖然可以減少銀行短線的壞帳壓力，但卻有機會意外產生更深遠的影響，如打擊住宅銷售、削弱內房融資能力及地方財政能力等。該行預計內地相關按揭風險額達5,610億元人民幣，假設1年期的爛尾樓緩衝期、以及約5.49厘的平均按揭息，意味內銀今次需承擔310億元人民幣的利息收入損失，相當於2023年度銀行體系預測淨利潤約1.2%。

花旗又按其壓力測試結果指，每當內地樓價下跌15%及樓市成交量降40%，內房相關的不良貸款率就會上升5個百分點，並會拖低銀行盈利7%。但該行亦指，除民生銀行(1988)及上海浦發銀行，大部分該行覆蓋的內銀均有充足盈利及超額撥備緩衝，認為目前風險可控。

大行估計中央須重手介入

瑞銀亦引述一名住建部前任政策研究中心專家指，中央或須採取更大動作令爛尾樓復工，包括國企直接接管項目；地方將項目收回並轉售國企，國企再向銀行抵押貸款復工；或銀行收回被挪用的項目預售款，用作支付建設費用。而花旗亦指，中央或會以引入「金融穩定保障基金」，以防系統風險。

評級機構惠譽則預警，倘中央介入事件失敗，或會重挫樓市信心，加劇內房債務及流動性壓力，更考驗金融風險。該行指內的內房不良貸款率由2020年底的1.8%，升至去年底2.7%，住宅按揭不良貸款率則維持0.3%。

阿里領恒指挫 成交疲弱

內銀反彈1日後昨又走弱，按揭貸款金額最高的建設銀行(939)跌0.8%，工商銀行(1398)及中國銀行(3988)亦跌逾0.7%。港股則在二萬一關下掙扎，恒生指數挫185點或0.9%，報20,661點，以阿里巴巴(9988)失2.9%領跌。主板成交額則只錄840億元，為兩個半月來最低。