爛尾樓風波｜農行逾期按揭貸款6.6億人幣 建行：風險可控

內地多地出現爛尾樓業主拒還按揭的風波，連中央亦出言擔憂會影響金融風險。建設銀行(939)回應指，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及規模較小，總體風險可控。該行指，會堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持「房住不炒」定位，堅持審慎穩健的風險偏好，堅定實施住房租賃戰略，促進房地產業良性迴圈和健康發展。集團又指，將密切關注合作企業和樓盤情況，積極配合地方政府做好客戶服務工作，與客戶做好溝通，促進房地產市場平穩健康發展。

建行現報4.98元，跌1.6%或0.08元，成交13億元。

另外，農業銀行(1288)亦指，已在總行層面建立統籌協調機制，在全行系統組織住房項目「保交樓」情況排查，截至今年6月底，全行個人住房貸款餘額5.34萬億元人民幣，其中一手樓合作樓盤5.7萬個，一手樓按揭貸款餘額3.97萬億元人民幣，已初步確認存在「保交樓」風險的樓盤涉逾期按揭貸款餘額6.6億元人民幣，佔全行按揭貸款餘額0.012%，佔一手按揭貸款餘額0.017%，風險規模較少，總體風險可控。農行跌近2%，報2.55元。

興業：停止還款主要集中河南

興業銀行亦指，目前公司涉及「停貸事件」樓盤相關按揭貸款餘額16億元人民幣，當中不良貸款餘額7,500萬元人民幣，已出現停止還款的按揭金額3.84億元人民幣，主要集中河南，並指爛尾樓風險的按揭貸款總體規模較小，不會對經營構成重大影響。