牛市展開還是熊市反彈？ FSMOne（香港）投資展望研討會 把握加息週期黃金時機 部署股債及收息策略

環球多個股市創新高下有何投資啟示？是牛市展開還是熊市反彈？何時輪到美股破頂？AI帶動的科技股升浪剛剛開始？受美國制衡、通縮下的中資股何去何從？如何部署債券投資和收息策略？一站式金融科技投資平台FSMOne（香港）2023下半年投資展望研討會已於上週六（7月15日）圓滿舉行，除了有FSMOne研究團隊分享貼市見解，更邀請到南方東英、富達基金、以及宏利投資管理的三位專家分析各樣投資機遇，助投資者捕捉下半年投資良機、旗開得勝。當日逾三百多位投資者出席，現場座無虛席，與會者滿載而歸！

沈家麟 FSMOne 總經理

沈家麟：半導體有望續升 看好日本及東協股市前景 沈家麟 FSMOne 總經理指股價反彈及盈利下修的情況下，股市投資價值不如去年10月底的入場時機。不過部分股市仍有不俗投資機會。由人工智能概念的帶動下，半導體的版塊表現亦相當凌厲，自從NVIDIA宣布業績後，不但股價爆升，盈利也獲得向上大幅修正 。長遠而言，整個人工智能的戰爭中，無論最終的贏家是誰也好，半導體始終受惠，也是一些長線而言買得比較放心的工具。他看好日股前景，認為當地股市估值較低，而且多數企業具強而穩健的資產負債表，巴郡亦增持日股。此外，東協是受益於供應鏈從中國轉移的地區之一，而且還集各家之大成。區內既有新加坡的高息金融股，亦有印尼和馬來西亞的資源股等主題。

富達基金香港分銷業務客戶董事譚祖岷

譚祖岷 ：首選有良好派息記錄的價值型企業 富達基金香港分銷業務客戶董事譚祖岷預期，美國和歐洲會在年底或出現輕微衰退，因為早前聯儲局加息幅度高，令現時製造業貸款增長，甚至連消費信心也開始下滑。另一方面，勞工市場依然較強勁。不過富達並認為這不代表投資上要避開股市，預料下半年股市仍會升，不過走勢上較為反復。縱使通脹回落至3.8%，其實仍遠高於局方2%的目標通脹率。屬於舊經濟的價值型股份議價能力會比較高，可以將高昂的成本轉嫁給消費者，仍有較強盈利能力並且派息 。投資者可以留意一些環球股息的策略，盡可能選擇一些價值型、有良好的派息記錄，並且與經濟週期不掛鈎的公司。因為與經濟週期不掛鈎的話，即代表無論經濟好與壞，公司的業務也不太受影響，派息空間亦較大。

宏利投資管理經銷夥伴開發業務部副總監王卓賢

王卓賢：優先證券是另類資產中的優質之選 宏利投資管理經銷夥伴開發業務部副總監王卓賢認為下半年減息仍是為時過早，直至2024年通脹率回落至長期平均水平2%才有機會減息。股票或債券等市場仍會受利率前景不明朗下的情況影響，投資者不妨考慮一些比較特別的另類資產，例如優先證券。資產結構上，優先證券介乎傳統債券和股票中間，其平均信貸評級屬於投資級別 BBB-，但派息比傳統債券高，可達七厘以上水平。若是在一個加息的環境之下，浮息的優先證券價格的下跌壓力相對比較小。就如第二季中大部分的債券 ，例如投資級別的債券和美國國債，都是負回報的情況下，優先證券仍有1.5%的正回報。下半年很可能繼續加息或者停止加息，優先證券是不俗的投資選擇。

南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳

李溢琳：ETF捕捉科技指數升幅 同時分散風險 南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳指環球經濟狀況更傾向邁入衰退；然而對股市而言，硬著陸並非糟糕情況，因為股市短期快速下跌，但因減息或流動性再度放鬆而反彈。投資者宜採取主動管理策略，及時調整組合，亦不妨把握AI風潮。尤其是近期雲計算業務業績亮麗，例如亞馬遜（AMZN.US）一季度業績、AWS表現超預期；微軟（MSFT.US）Q3業績超預期，雲業務維持雙位數增長；谷歌（GOOGL.US）母公司Alphabet上季雲計算業務扭虧為盈；阿里巴巴（9988.HK）雲宣布歷史最大規模降價。ETF可捕捉一籃子科技股的投資機遇，不用擔心自己錯過了個股的升幅，但又可以分散整個行業的風險 。

環球債券部高級分析員施家頌