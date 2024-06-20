牛氣母企嚐高美去年多賺32%　主席：港人北上及北店南下構短期壓力

業績顯示，嚐高美去年顧客人數增加33.6%，至413.65萬人次；人均消費247.5元，按年增2.5%；截至3月底，嚐高美旗下的餐廳數量55間，按年淨增13間，自3月後再淨增1間餐廳。

牛氣母企嚐高美集團（8371）公布截至今年3月底全年業績，集團全年收益錄得10.24億，按年增加37%；純利鋄得9,050萬，按年增加31.9%；每股盈利23.9仙，派末期息每股7.4仙。集團主席表示，港人北上及北店南下等因素，對集團業務構成短期壓力。

嚐高美主席兼執行董事黃毅山在業績中表示，恢復通關後，市民外出用餐意欲逐漸回復，然而下半年港人北上消費熱潮，加上訪港內地旅客消費模式劇變，留港期間消費金額遠不如以往，而在本港整體消費力疲弱的情況下，這些變化短期內對集團構成壓力。

黃毅山又指，疫情雖已過，本地餐飲業面對的挑戰卻不比以往細，期內集團推行一系列內部培訓體系升級，投放更多時間及資源提升前線員工綜合能力，同時亦加大力度優化管理架構及運營模式，另外通過去蕪存菁鞏固既有供應商、 多元化採購渠道，主要食材集中採購等策略，有效提升議價能力，降低採購成本。

他補充，集團手機會員系統會員人數正持續穩步上升，亦正積極為現有組合內具影響力，以及競爭力的品牌尋找本港或內地以外更廣闊市場。