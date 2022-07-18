牛證退守萬九關 內地增長遜 空軍蠢動

達標渺茫

繼美國公布上季經濟負增長後，內地上季經濟亦僅增長0.4%，遠遜市場預期的約1%，亦意味全年增長5.5%的官方目標已幾近達標無望，拖累恒生指數上周共瀉6.6%或1,428點，至20,297點，為逾兩年來最差一周。沽空淡友上周五在增長數據公布後見蠢動，大市全日沽空率高達20.9%，再創今年初後新高；牛熊街貨則仍以牛證比例較高，但好友防守線已退守二萬及一萬九兩大關口。

大行紛紛下調內地今年增長目標，高盛指上季增長較其估計的1.5%低，反映防疫封控措施帶來的經濟壓力較預期大，將全年增長預測由4%，降至3.3%，並指下半年復甦步伐仍會受限，相信貨幣政策及信貸放鬆仍為未來一個月的主調。

易綱：加大貨幣政策力度

中國人民銀行行長易綱以視像形式出席印尼峇里舉行的二十國集團財長及央行行長會議時指，受新冠肺炎疫情影響，內地增長面臨大下行壓力，但人行將加大穩健貨幣政策的實施力度，為實體經濟提供更有力支援。

盈富沽空率 連續6日高企

港股美國預託證券(ADR)上周五未見方向，綜合主要藍籌ADR表現，只相當於恒指今日低開10點。不過淡友近日漸見活躍，尤其盈富基金(2800)沽空率已連續6個交易日高企，介乎68%至78%水平。而按證監會截至7月8日的最新淡倉數據，8隻港股淡倉額逾百億元，多隻科技股的淡倉額較5月底明顯大增，如阿里巴巴(9988)淡倉額114億元，飆45%，京東集團(9618)及小米集團(1810)亦急升逾六成。

內地券商：港股已經築底

券商普遍認為大市已見底，但卻未能預期能見明顯反彈。廣發證券指港股已實現築底條件，中期可確定上行趨勢，但上行空間需待復甦訊號，並認為復甦、高息股及受惠監管放鬆的科技股可吼。