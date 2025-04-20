特斯拉「好日子」到頭？內地員工：全周無休也賣不出｜特朗普關稅戰

美中貿易戰持續升級之際，美國總統特朗普的盟友、億萬富豪馬斯克亦受衝擊，其執掌的特斯拉(Tesla)在內地的光環減退，成長動能不及內地車商比亞迪。有「特斯拉中國」的銷售人員表示，即使全周無休仍難以達成指標。

銷售員由周中雙休改為一周7天在崗 綜合內地媒體「界面新聞」與「快科技」近日報道，美國電動車大廠特斯拉在內地的光環日益減退，作為與顧客打交道最多的群體，內地的特斯拉銷售人員已經感受到巨大的業績壓力。 據報道，多名特斯拉銷售人員表示，由於無法按時完成考核指標，他們已經放棄周中雙休，改為一周7天在崗，「每天早上9點工作至晚上10點，平均單日時長接近13小時」。

「訂單自動送上門日子一去不返」 有受訪者表示，北京地區門市考核標準是每日成交至少一輛，一個月內大致需要銷售30輛左右。但實際上，店內不少銷售人員一周賣3至4輛已經很困難。 一位已經決意離開特斯拉的銷售人員坦言：「過去無需向用戶費力介紹產品，訂單『自動』送上門的日子已經一去不復返了」。 報道引用內地乘聯分會發布的數據指，「特斯拉中國」今年第一季批發銷量年減21.8%，成長動能遠遜於其在內地的最大競爭對手比亞迪，後者實現的成長率達18.8%。