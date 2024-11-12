特朗普交易續高漲 比特幣升穿8萬2 零售、能源ETF熱捧 特斯拉淡友輸405億

美國總統選舉，特朗普大勝，共和黨也大機會取得參眾兩院控制權。受追捧資產大挪移之餘，市場借營商環境有望寬鬆，瘋狂推升新政府支持的資產，比特幣衝上8萬2水平，而助選有功的馬斯克，旗下的特斯拉逆轉跌勢之餘，4日間上升32%；夾殺沽空基金405億港元(52億美元)。

截至本港市場昨晚上10時半，比特幣升3,001美元，報82,323美元，對比投票日前的67,485美元，升14,838美元或22%。

28億美元看比特幣逾9萬美元

在著名的比特幣和以太幣期權交易所Deribit，顯示市場仍繼續看好。看比特幣升至9萬美元的未平倉合約，已經增至28億美元。比特幣看漲期貨的溢價高企，價外看漲期權有大量未平倉合約，顯示市場仍然看升。