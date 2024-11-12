特朗普交易續高漲 比特幣升穿8萬2 零售、能源ETF熱捧 特斯拉淡友輸405億

美國總統選舉，特朗普大勝，共和黨也大機會取得參眾兩院控制權。受追捧資產大挪移之餘，市場借營商環境有望寬鬆，瘋狂推升新政府支持的資產，比特幣衝上8萬2水平，而助選有功的馬斯克，旗下的特斯拉逆轉跌勢之餘，4日間上升32%；夾殺沽空基金405億港元(52億美元)。
截至本港市場昨晚上10時半，比特幣升3,001美元，報82,323美元，對比投票日前的67,485美元，升14,838美元或22%。
28億美元看比特幣逾9萬美元
在著名的比特幣和以太幣期權交易所Deribit，顯示市場仍繼續看好。看比特幣升至9萬美元的未平倉合約，已經增至28億美元。比特幣看漲期貨的溢價高企，價外看漲期權有大量未平倉合約，顯示市場仍然看升。
花旗的策略報告形容，比特幣是少數特朗普交易中，還未有出現乏力而出現回調的資產。
特斯拉4日漲32% 沽空者血流成河
不但看漲特朗普資產的投資者大賺，看淡者要吃大虧。
市場炒作特朗普重返白宮，勝選功臣馬斯克旗下的特斯拉(TSLA）可望受益。馬斯克早前也表示，希望利用自己在新政府的影響力，建立自動駕駛汽車的聯邦審批程序。
外電引述S3 Partners編製的數據顯示，由選舉日至上周五，有份沽空Tesla的對沖基金賬面最少虧損52億美元。
按特斯拉股價從11月5日選舉日扭轉跌勢，升3.54%後連升4日，至上周五已經升32%，市值也重上萬億美元，最新盤前再升7%，報343.96美元。
消費 能源ETF全線升
事實上，除了上面投資者熟悉的資產外，日後發展被看高一線的消費、能源，都連日造好。非必需消費品ETF(XLY)自選舉日到上周五，升7.9%，能源股ETF（XLE）升4.7%。