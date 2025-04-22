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財經
2025-04-22 10:00:00

特朗普再轟鮑威爾「太遲先生」不減息　美股再跌道指瀉近千點

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美國總統特朗普再促鮑威爾降息，批評他為「太遲先生」。圖為鮑威爾。(AP)

美國總統特朗普再促鮑威爾降息，批評他為「太遲先生」。圖為鮑威爾。(AP)

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美國總統特朗普(Donald Trump)再就利率問題向聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)公開施壓。他在個人社交平台再度發文敦促敦促降息，甚至批評鮑威爾是「太遲先生(Mr. Too Late)」及「主要失敗者(major loser)」，強調若現在不減息，經濟恐將放緩。特朗普有關言論引發市場對聯儲局獨立性的質疑，美股周一(21日)跌勢加劇。

特朗普再就利率問題向聯儲局主席鮑威爾公開施壓。(AP) 特朗普批評鮑威爾是「太遲先生」及「主要失敗者」。(Truth Social網站截圖)

道指一度跌逾千點

美股三大指數，道指最多跌1,311點，低見37,830點，標指曾跌3.4%，低見5,101點，納指曾跌3.7%，低見15,685點。尾市跌幅稍為收窄，道指收市跌971點，收報38,170點；標指跌2.4%或124點，收報5,158點；納指跌2.6%或415點，收報15,870點。

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批鮑威爾去年大選前減息為賀錦麗助選

特朗普在帖文中指，美國幾乎沒有通脹，歐洲已經減息7次，但鮑威爾總是「太遲」。他質疑鮑威爾去年減息是為幫助「昏昏欲睡(sleepy)」的拜登，以及為在總統大選中民主黨候選人賀錦麗助選。

事實上，今次並非特朗普再次公布批評聯儲局主席鮑威爾，上周五(18日)特朗普宣稱鮑威爾不稱職；經濟顧問哈塞特則表示，特朗普及他的團隊正研究是否可以辭退鮑威爾。但鮑威爾曾經指，法例不容許總統將他辭退。他將會擔任聯儲局主席，直至任期明年5月屆滿。外界擔心身為總統的特朗普，公開聯儲局主席施壓，將影響聯儲局的獨立性，以及動搖對美元的信心。

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