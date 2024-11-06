特朗普勝選美總統在望 股金匯市場一文看清(不斷更新)

美國總統選舉，特朗普勝選在望，他已經出來發表勝利宣言。市場瘋狂依據特朗普政策炒作。

美元指數及外幣：

美元轉強，美元兌多種主要貨幣的美匯指數上升，最新報104.94，大升1.641或1.6%。

主要貨幣兌美元顯著下跌

美元兌日圓報153.8810

港元跟美元掛鉤，每100日圓兌港元也跌至5.05水平

人民幣也跌至7.1734兌一美元 ，對比昨晚報7.1026兌一美元

債息及減息機會：

美國不同年期的國債，債息全線上揚。

1個月債息報4.639%；三個月報4.574%

但市場維持預期，美國在香港時間本周五公布減息的機會接近100%