特朗普勝選美總統在望 股金匯市場一文看清(不斷更新)

美國總統選舉，特朗普勝選在望，他已經出來發表勝利宣言。市場瘋狂依據特朗普政策炒作。
美元指數及外幣：
美元轉強，美元兌多種主要貨幣的美匯指數上升，最新報104.94，大升1.641或1.6%。
主要貨幣兌美元顯著下跌
美元兌日圓報153.8810
港元跟美元掛鉤，每100日圓兌港元也跌至5.05水平
人民幣也跌至7.1734兌一美元 ，對比昨晚報7.1026兌一美元
債息及減息機會：
美國不同年期的國債，債息全線上揚。
1個月債息報4.639%；三個月報4.574%
但市場維持預期，美國在香港時間本周五公布減息的機會接近100%
油價金價：
美元強勢下，油價金價都輕微下跌。
油價報71.06美元，跌不足1美元，或1.32%
金價報2,734美元，跌14.5美元或0.53%
美股：
共和黨一直被視為比較善於處理經濟的政黨，特朗普勝選在望，美股期貨大升：
道指期貨最新報43,217點,升836點，huo 1.97%
標普期貨最新報5,916點，升103點或1.78%。
納指期貨報20,676點，升229點或1.67%
比特幣：
特朗普表示支持虛擬貨幣發展，比特幣今日炒高。
比特幣報74,013美元，升4,544,或6.5%。
港股：
港股受壓，市場關注特朗普會比民主黨對華實施更不友好政策。港股今日大跌：
恒指跌20,491點,跌515點或2.45%
科指報5,560點，跌133點，或2.85%。