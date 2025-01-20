特朗普夫婦發「迷因幣」　據報料一夜狂賺逾500億美元

特朗普夫婦在美國總統就職典禮前推出了各自的專屬「迷因幣」，身家一夜暴漲。(網上截圖)

美國當選總統特朗普(Donald Trump)和他的夫人梅拉尼婭(Melania Trump)在美國總統就職典禮前推出了各自的專屬「迷因幣」（Meme Coin），分別命名為$TRUMP和$MELANIA，這一舉動引發市場搶購熱潮，特朗普夫婦的身家因此暴漲。有報道指出，「加密貨幣總統」特朗普在上周五發幣以來，一夜之間令其資產增值超過500億美元(約3,900億港元)。

根據CoinGecko的價格數據，$TRUMP在上周五(17日)晚上至上周六之間上漲了600%以上，隨後從上周六晚上到上周日早晨又上漲了150%以上，其價格從幾美分飆升至最高75.35美元，該網站將其描述為「唯一官方的特朗普代幣」。

梅拉尼婭則在上周日宣布了$MELANIA，該代幣在短短幾小時內市值超過50億美元，一度達到13美元。至於$TRUMP，就在梅拉尼婭宣布發行$MELANIA後出現回落，一度跌破40美元後反彈，最新報44.8美元。

「迷因幣」(Meme Coin)的靈感源於互聯網表情包，搞笑圖或有其他幽默元素特徵的加密貨幣，通常以熱門網絡話題或網絡人物為基礎，被認為是最具投機性和波動性的加密資幣，並不具備實際的經濟或交易功能，更多是作爲投機性資產。