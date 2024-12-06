特朗普委證交會負責人 支持數碼資產放鬆監管 比特幣即漲破10萬

美國候任總統特朗普委任老手阿特金斯(Paul Atkins)掌管證交會。他曾出任該職位達6年外，更被視為支持發展數碼資產、金融科技，又主張減少監管。在他的任命公布不久，比特幣即漲破10萬美元大關。截至昨晚9時，比特幣已經升穿10萬3千美元水平，報103,198美元，升超過4,000美元。

除了支持數碼資產發展，阿特金斯也被視為將推動市場監管鬆綁；他曾經主張降低對違規公司的罰款，認為處罰過重最終會侵蝕股東投資利益；又提出證交會工作不單是保護投資者，也應該增進競爭和保持市場效率。華爾街對他的委任比較贊成，但也有聲音指他的監管鬆散要為2008年金融海嘯負責。他在2002-2008年擔任證交會委員。