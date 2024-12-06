特朗普委證交會負責人 支持數碼資產放鬆監管 比特幣即漲破10萬

美國候任總統特朗普委任老手阿特金斯(Paul Atkins)掌管證交會。他曾出任該職位達6年外，更被視為支持發展數碼資產、金融科技，又主張減少監管。在他的任命公布不久，比特幣即漲破10萬美元大關。截至昨晚9時，比特幣已經升穿10萬3千美元水平，報103,198美元，升超過4,000美元。
除了支持數碼資產發展，阿特金斯也被視為將推動市場監管鬆綁；他曾經主張降低對違規公司的罰款，認為處罰過重最終會侵蝕股東投資利益；又提出證交會工作不單是保護投資者，也應該增進競爭和保持市場效率。華爾街對他的委任比較贊成，但也有聲音指他的監管鬆散要為2008年金融海嘯負責。他在2002-2008年擔任證交會委員。
實現選舉承諾 撤換根斯勒
對比證交會目前領導人根斯勒(Gary Gensler)，則被視為大力推動氣候政策、打擊比特幣和嚴厲監管股票交易，在華爾街有比較多反對聲音。他計劃在明年1月20日即特朗普宣誓就任之日離任。
而撤換打擊比特幣的根斯勒，乃特朗普的競選承諾之一。在他公布新證交會任命後，比特幣大幅向好，終於衝破10萬美元的達心理關口，並繼續向上。
比特幣愈看愈高 明年底看20萬
市場對比特幣的樂觀情緒蔓延，最新渣打和聯博資產都認為，2025年底，比特幣將升至20萬美元；而在11月底，被指為華爾街大好友、Fundstrat的創辦人Tom Lee更看25萬美元。
指數周三齊齊新高
此外，美股三大指數也向好，在周三，三大指數都創出歷史新高。較受惠於特式經濟學的道指，更站上45,000點收市。