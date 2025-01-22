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財經
2025-01-22 11:30:00

特朗普建「史上最大」AI基礎設施計劃　OpenAI及甲骨文等出資5000億美元

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特朗普聯同3間公司高層公布AI投資計劃，右起為OpenAI行政總裁阿爾特曼、甲骨文聯合創辦人艾利森及軟銀創始人孫正義。(AP)

特朗普聯同3間公司高層公布AI投資計劃，右起為OpenAI行政總裁阿爾特曼、甲骨文聯合創辦人艾利森及軟銀創始人孫正義。(AP)

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美國新任總統特朗普在就職翌日(21日)宣布對AI基礎設施進行一項重大投資，要求OpenAI、日本軟銀和甲骨文(Oracle)成立一家名為「星際之門(Stargate)」項目，投資至少5,000億美元，可為美國創造10萬個就業機會。

延伸閱讀：常理革命突破常理 特朗普只顧美優先

特朗普聯同3間公司高層公布AI投資計劃。(AP)

特朗普聯同3間公司高層公布AI投資計劃。(AP)

計劃命名「星際之門」Stargate

特朗普聯同OpenAI行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)，以及軟銀創始人孫正義和甲骨文聯合創辦人艾利森(Larry Ellison)周二於白宮一同出席記者會公布計劃詳情。

特朗普表示：「這是史上規模最大的AI基建投資項目」，希望把人工智能(AI)產業保留在美國，並計劃在美國興建數據中心，推動AI進步。他將通過動用緊急權力和行政命令來便利項目建設，包括能源支持。

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甲骨文股價大漲

軟銀創始人孫正義指，項目將立即部署1,000億美元，並計畫將投資規模增加到至少5,000億美元，用於建設數據中心、AI園區等項目。微軟和輝達(Nvidia或作英偉達)等公司預計亦將參與其中。

受消息影響，甲骨文(美：ORCL)股價大漲，收市升逾7%，報172.57美元，在夜盤時段再升逾7逾，報185.9美元。

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