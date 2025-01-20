特朗普時代降臨 港股波動 市場觀望 比特幣謀破頂

特朗普時代重臨，比特幣謀再破頂！特朗普將於香港時間明日凌晨上任美國總統，市場普遍預料未來一周港股將波動，外電同時傳出特朗普計劃在上任後數天內簽署行政命令，以推動加密貨幣友好政策(crypto-friendly)，並減少監管。比特幣上周五起再升破10.5萬美元並橫行，謀闖逾10.6萬美元水平的歷史新高。
傳加密貨幣減監管 推友好政策
外電引述多位消息人士指，特朗普將會在上任首數天內以行政權力減低加密貨幣公司的監管壓力，並簽署行政命令成立加密諮詢委員會，協助政府制定有利加密貨幣的政策，成員最多可達20人。
比特幣過去5日從10萬美元樓下持續反彈，並在上周五升穿10.5萬美元，截至本港時間昨晚10時，比特幣報10.48萬美元，升0.8%。市場對比特幣的預測的愈來愈牛氣，繼美國投資機構Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee上月中預測比特幣今年底見25萬美元後，渣打亦再次重申今年或升至20萬美元，並指每次跌穿9萬美元，都是入貨時機。
個人迷因幣上線 市值突破140億美元
另外，特朗普於上周五在社交平台X及Truth Social宣布，在Solana區塊鏈上推出個人專屬加密貨幣迷因幣(memecoin) 「官方特朗普」(Official Trump，$TRUMP)，$TRUMP發行數小時後，其市值已接近55億美元，及至最近市值一度超過140億美元(約1,092億港元)。CIC Digital LLC及Fight Fight Fight LLC擁有80%的$TRUMP持倉，兩者均為特朗普旗下公司，目前仍未知特朗普在今次發行的得益有多少。
政策未明長假在即 港股料波動
大市方面，恒生指數在特朗普上任前夕連升4日，上周累漲520點或2.7%，報19,584點，主要藍籌ADR普遍上漲，相當於恒指今日高開245點，至19,829點，再上試二萬大關。不過，由於特朗普上任後政策未明朗，加上下周春節長假前資金或會先行套利過年，料港股本周波動，投資宜靜觀其變。