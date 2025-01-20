特朗普時代降臨 港股波動 市場觀望 比特幣謀破頂

特朗普上周推出的個人專屬迷因幣，市值已水漲船高。(資料圖片)

特朗普時代重臨，比特幣謀再破頂！特朗普將於香港時間明日凌晨上任美國總統，市場普遍預料未來一周港股將波動，外電同時傳出特朗普計劃在上任後數天內簽署行政命令，以推動加密貨幣友好政策(crypto-friendly)，並減少監管。比特幣上周五起再升破10.5萬美元並橫行，謀闖逾10.6萬美元水平的歷史新高。



傳加密貨幣減監管 推友好政策

外電引述多位消息人士指，特朗普將會在上任首數天內以行政權力減低加密貨幣公司的監管壓力，並簽署行政命令成立加密諮詢委員會，協助政府制定有利加密貨幣的政策，成員最多可達20人。