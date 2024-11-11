特朗普當選後 5日累漲15% 比特幣首越8萬美元

特朗普7月出席Bitcoin 2024時，承諾將美國打造成比特幣超級大國。 (資料圖片)

美國總統大選由特朗普勝選後，作為「特朗普交易」一部分的比特幣重拾火箭式上升步伐，昨曾見80,095美元，最多升4.9%，歷史性首次升破8萬美元大關，由上周三特朗普當選後5日累升15%。虛幣市場目前牛氣沖天，不少分析員認為，比特幣下一步上望10萬美元，更不排除下月會達標。

狗狗幣跑贏 大升五成 截至本港時間昨晚9時，比特幣報79,683美元，升4.4%，向上動力未減。其他虛擬貨幣起舞，受特朗普支持者、特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克追捧的狗狗幣升勢更驚人，曾報0.2473美元，單日大飆15.4%，累計5日急漲近五成，創3年高。另外，以太幣昨曾報3,193.23美元，漲2.7%，5日大升32%。

比特幣ETF吸資創新高 貝萊德的比特幣ETF在特朗普上周三宣布勝選當日，成交創紀錄，並錄巨額吸資，上周四單日吸資13.8億美元(約107.6億港元)，吸資額亦創新高。目前貝萊德的比特幣ETF資產規模達到約332億美元，已超越該行的黃金ETF錄得的329億元資產規模。

市場相信，比特幣ETF巨額吸資，反映市場對相關虛擬貨幣的投資情緒有轉變，愈來愈多投資者將之視為長線投資。而隨著機構投資者正探索對沖通脹及經濟不確定性資產，分析相信貝萊德ETF的吸資額仍有餘未盡。

市場憧憬下月見10萬美元 市場按比特幣2016年至2018年、以及2019年至2021年兩次大升市的趨勢推算，比特幣這個升浪的目標或在16萬美元以上，意味潛在升幅達1倍。有分析更相信，比特幣或在下月即可升至10萬美元。事實上，早前渣打銀行的分析亦表示，在特朗普當選後，比特幣價格或在今年底達到12.5萬美元，明年底更升至20萬美元。 虛擬貨幣再度火熱，主要因為特朗普在競選時曾承諾令美國成為數字資產業中心，更揚言會解僱美國證監會主席Gary Gensler，建立比特幣國家戰略儲備，打造比特幣大國。