特朗普發行個人迷因幣 市值升破百億美元

特朗普在上任前夕推出個人專屬加密貨幣迷因幣「官方特朗普」。(網上圖片)

特朗普將於本周一上任美國總統，在上任前夕，他於上周五在社交平台X及Truth Social宣布，在Solana區塊鏈上推出個人專屬加密貨幣迷因幣(memecoin) 「官方特朗普」(Official Trump，$TRUMP)。按CoinMarketCap.com數據，$TRUMP發行數小時後，其市值已接近55億美元，及至最近市值一度超過140億美元(約1,092億港元)。現報61.86美元，按日再升8倍，市值123.6億美元。

缺乏內在投資價值

迷因幣是一種起源於互聯網社區文化、為了達到某種詼諧搞笑或譏諷嘲笑的娛樂目的、由技術開發愛好者通過區塊鏈技術創建的加密資產。典型的迷因幣包括獲馬斯克(Elon Musk)加持的狗狗幣(DOGE)，以及柴犬幣(SHIB)等，本身缺乏內在投資價值，並且價格極為波動。