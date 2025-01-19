特朗普發行個人迷因幣 市值升破百億美元

特朗普將於本周一上任美國總統，在上任前夕，他於上周五在社交平台X及Truth Social宣布，在Solana區塊鏈上推出個人專屬加密貨幣迷因幣(memecoin) 「官方特朗普」(Official Trump，$TRUMP)。按CoinMarketCap.com數據，$TRUMP發行數小時後，其市值已接近55億美元，及至最近市值一度超過140億美元(約1,092億港元)。現報61.86美元，按日再升8倍，市值123.6億美元。
缺乏內在投資價值
迷因幣是一種起源於互聯網社區文化、為了達到某種詼諧搞笑或譏諷嘲笑的娛樂目的、由技術開發愛好者通過區塊鏈技術創建的加密資產。典型的迷因幣包括獲馬斯克(Elon Musk)加持的狗狗幣(DOGE)，以及柴犬幣(SHIB)等，本身缺乏內在投資價值，並且價格極為波動。
旗下公司持有80% $TRUMP
CIC Digital LLC及Fight Fight Fight LLC擁有80%的$TRUMP持倉，兩者均為特朗普旗下公司，前者曾為特朗普銷售其品牌的香水及鞋。目前仍未知特朗普在今次發行的得益有多少。
未來3年將發布8億枚
特朗普在其社交平台指「我的新官方特朗普表情幣來了！是時候慶祝我們所代表的一切：勝利！」該幣的網站表示，已經發行了約2億枚數字代幣，未來3年內還將發布另外8億枚，公告中又包括一份免責聲明，指出該幣「並不打算作為投資機會或證券的主題」，並且「不是政治性的，與任何政治運動、政治職務或政府機構無關」。