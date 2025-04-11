特朗普稅戰再升級！據報推進在美中概股除牌　美股又冧市

美國上市的中概股據報再陷退市危機。親特朗普的新聞媒體「霍士財經網(Fox Business」記者Charles Gasparino引述消息報道，特朗普政府正朝著可能將中國上市公司股票從美國交易所退市的方向邁進。他指出，即將上任的美國證交會主席Paul Atkins可能在上任後處理相關事宜。

該記者還指出，中美貿易戰加劇了中概股退市風險，以共和黨議員對此表示支持，若中國公司不允許檢查會計底稿，以及檢查與中國政府的關係，美國法律將准許退市，國會議員特別關注中國政府通過「黃金股」對企業施加的影響力。

與此同時，特朗普政府宣布將中國商品關稅上調至145%，且來自中國內地和香港的小額包裹關稅也由90%提高至120%。受此中美貿易戰可能再升級影響，美股隔晚再度急，其中道指再跌逾1,000點至39,593點，失守4萬點大關，納指重挫逾4%或737點至16,387點，標普500指數收跌188點或3.4%，報5,268點。

富途跌近7% 滴滴出行曾 暴跌逾兩成

至於在美上市中概股普遍走低，其中富途證券(FUTU)收跌6.7%至74.81美元；滴滴出行(DIDIY)盤中一度暴跌25%，低見3.15美元，最終收跌18.8%，報3.41美元。