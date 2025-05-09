特朗普轟鮑威爾蠢材 儲局企硬利率不變 上半年減息無望

美國聯儲局企硬拒減息！在美國總統特朗普的出口術壓力下，聯儲局5月議息繼續維持利率不變，符合市場預期。對於特朗普的減息要求，主席鮑威爾強調不會影響聯儲局的工作。不過，特朗普昨繼續透過社交媒體炮轟鮑威爾，指他為蠢材(fool)。按利率期貨預測，聯儲局6月減息機會低至僅20%，即上半年減息或無望；7月機率亦只有約65%，有分析悲觀至預測美國今年首次減息恐在12月。

聯儲局連續3次議息均按兵不動，聯邦基金利率維持4.25厘至4.5厘區間。會後聲明指，美國經濟前景的不確定進一步加劇，當局判斷通脹與失業率上的風險已增加。