特朗普轟鮑威爾蠢材 儲局企硬利率不變 上半年減息無望

美國聯儲局企硬拒減息！在美國總統特朗普的出口術壓力下，聯儲局5月議息繼續維持利率不變，符合市場預期。對於特朗普的減息要求，主席鮑威爾強調不會影響聯儲局的工作。不過，特朗普昨繼續透過社交媒體炮轟鮑威爾，指他為蠢材(fool)。按利率期貨預測，聯儲局6月減息機會低至僅20%，即上半年減息或無望；7月機率亦只有約65%，有分析悲觀至預測美國今年首次減息恐在12月。
聯儲局連續3次議息均按兵不動，聯邦基金利率維持4.25厘至4.5厘區間。會後聲明指，美國經濟前景的不確定進一步加劇，當局判斷通脹與失業率上的風險已增加。
特朗普：根本沒有通脹
鮑威爾指，目前經濟增長及勞動市場均穩健，即使通脹大降但仍略高於2%，認為利率水平合適。他指，關稅不確定性多，貿易談判可能徹底改變現狀；加上累計減息1厘後需時觀望經濟數據變化，因此會保持耐性不過早作出決定；惟若關稅維持現水平，聯儲局可能至少未來一年都無法在就業及通脹目標上取得進展，且會延遲達標。
特朗普期後在其社交媒體發文，再指鮑威爾為「太遲先生」，稱他甚麼都不懂(who doesn’t have a clue)，石油及能源價格下降，幾乎所有成本、包括雜貨及雞蛋都下跌，根本沒有通脹(virtually NO INFLATION)，關稅收入正湧入美國，情況與「太遲先生」的主張相反。但他指，除此之外，他非常喜歡鮑威爾。
大行憂首次減息在年底
市場普遍認為聯儲局最快7月才減息，巴克萊估計在7月及9月分別減息0.25厘。不過德銀首席美國經濟學家Matthew Luzzetti認為今年首次減息或在12月。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭亦指，在勞動市場疲弱或市場明顯回到抗通脹路徑前，聯儲局不太可能減息，當局可能在年底數據明顯轉弱時才會出手。