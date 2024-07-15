特朗普遇刺｜Trump概念股盤前集體暴漲　DJT爆升逾70% (更新)

【17:20更新】特朗普概念股在美股盤前暴漲
美國總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump)在賓夕法尼亞州拉票期間遇刺，耳朵中槍，鮮血直流。惟他舉起拳頭，有美國國旗在背景中飄揚的畫面在社交平台熱傳，外界期望特朗普贏得美國大選的機會大增。事件刺激全球市場加速「特朗普交易」，特朗普媒體科技集團(DJT)在美股夜盤大漲超21%，到盤前更大漲超過70%，最高報54.84美元。此前，Tesla的行政總裁馬斯克(Elon Musk)亦在其社交平台X公開支持特朗普，亦令Tesla在美股夜盤一度漲逾6%，到盤前漲近5%，現報259.56美元。
數字貨幣概念股走強 比特幣重回6萬美元以上
另外，受「特朗普交易」刺激，超微電腦(SMCI)在美股夜盤漲逾4%，其中數字貨幣概念股集體走強，MicroStrategy漲超8%，Marathon Digital漲逾6%，Coinbase在夜盤亦漲逾5%，比特幣(BTC)亦重回6萬美元以上。
而在盤前，有關特朗普概念股亦大漲，大數據公司Phunware漲近60%，影片分享網站Rumble一度漲超20%，其中數字貨幣概念股集體走強，MicroStrategy一度升近9%，Coinbase、Marathon Digital、Riot Platforms、CleanSpark漲超6%，比特幣(BTC)亦重回6萬美元以上。
A股諧音股「川大智勝」漲停
在內地A股方面，內地軟體公司「川大智勝」，因與特朗普的中文諧音(內地譯川普)相似，聽起來像「特朗普大獲全勝」，該股今日(15日)漲停，報價11.22元人民幣(下同)，成交2.95億元，最新市值25.32億元。「川大智勝」投資者關係部門回應媒體時表示，股價漲停原因沒法判定，強調公司經營正常。