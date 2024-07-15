特朗普遇刺｜Trump概念股盤前集體暴漲　DJT爆升逾70% (更新)

【17:20更新】特朗普概念股在美股盤前暴漲

美國總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump)在賓夕法尼亞州拉票期間遇刺，耳朵中槍，鮮血直流。惟他舉起拳頭，有美國國旗在背景中飄揚的畫面在社交平台熱傳，外界期望特朗普贏得美國大選的機會大增。事件刺激全球市場加速「特朗普交易」，特朗普媒體科技集團(DJT)在美股夜盤大漲超21%，到盤前更大漲超過70%，最高報54.84美元。此前，Tesla的行政總裁馬斯克(Elon Musk)亦在其社交平台X公開支持特朗普，亦令Tesla在美股夜盤一度漲逾6%，到盤前漲近5%，現報259.56美元。