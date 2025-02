指與 習近平關係非常好

此外,特朗普對中國國家主席習近平表示讚賞,但仍然沒有透露兩人是否或何時會進行直接對話。他說:「(美中)有一點競爭,但我要說,我與習主席的關係非常好」(There’s a little bit of competitiveness, but the relationship I have with President Xi is, I would say, a great one)。