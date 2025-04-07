特朗普關稅戰｜全球股災遭遇「黑色星期一」　歐洲跌市　日經曾崩近3000點(更新)

【15:57更新】新增美股期貨及歐洲股市早段下跌

美國總統特朗普關稅戰陰雲籠罩全球市場，繼續亞太區開市後，美股期貨市場今早(7日)持續走低，截至發稿，道指期貨下跌約1,500點或3.8%，暫報37,059點；納指100期貨重挫900點或逾5%，報16,630點；標普500期貨亦下跌232點或超過4%，報4,848點，被稱為「恐慌指數」VIX最新暴漲100%至60.13，創下2020年新冠疫情爆發以來新高。

另外，歐洲股市在開市早段亦下跌。其中，英國富時100指數最新報7,630點，跌407點或5%；德國DAX指數報19,174點，跌1,467點或7.1%；法國CAC 40指數報6,866點，跌408點或逾5%。