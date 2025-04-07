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財經
2025-04-07 16:05:00

特朗普關稅戰｜全球股災遭遇「黑色星期一」　歐洲跌市　日經曾崩近3000點(更新)

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特朗普關稅戰｜亞太區冧市，日經更一度跌近3000點。(AP)

特朗普關稅戰｜亞太區冧市，日經更一度跌近3000點。(AP)

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【15:57更新】新增美股期貨及歐洲股市早段下跌

美國總統特朗普關稅戰陰雲籠罩全球市場，繼續亞太區開市後，美股期貨市場今早(7日)持續走低，截至發稿，道指期貨下跌約1,500點或3.8%，暫報37,059點；納指100期貨重挫900點或逾5%，報16,630點；標普500期貨亦下跌232點或超過4%，報4,848點，被稱為「恐慌指數」VIX最新暴漲100%至60.13，創下2020年新冠疫情爆發以來新高。

另外，歐洲股市在開市早段亦下跌。其中，英國富時100指數最新報7,630點，跌407點或5%；德國DAX指數報19,174點，跌1,467點或7.1%；法國CAC 40指數報6,866點，跌408點或逾5%。

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特朗普關稅戰｜南韓股市亦一度挫半成。(AP) 特朗普宣布對等關稅，當中對中國進口稅率為34%、對日本為24%、韓國為25%、對台灣為32%。(AP)

台股一度挫逾2000點   韓澳股挫半成

【10:39更新】美國總統特朗普宣布所謂的「解放日」對等關稅措施，引發全球主要股市震蕩。亞太區今日(7日)股市開盤亦跟隨美股周五(4日)大跌趁勢。其中日經指數一度下跌近3,000點，低見30,792點。

截至發稿，日經平均指數跌幅收窄，最新報31,764點，跌2,002點或5.9%。至於南韓韓國綜合指數(KOSPI)一度報2,327點，跌138點或逾5%

另外，澳洲悉尼普通股指數亦一度跌逾440點或5.7%，低7,343點。台灣加權指數最新報19,242點，挫2,056點或近一成，被特朗普要求擴大赴美投資的台積電跌近一成或94點，報848元台幣。

對外國人最友善地方2025｜資料來源︰InterNations（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜香港力壓美國列27名（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜中國排19名（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜希臘第10（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜肯雅第9（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜哥倫比亞第8（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜巴拿馬第7（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜泰國第6（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜巴西第5（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜印尼第4（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜菲律賓第3（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜墨西哥第2（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜哥斯達黎加第1（am730製圖）

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