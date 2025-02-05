特朗普關稅戰｜對華加10%關稅首涵蓋香港貨　即睇對港有何主要影響？

美國對中國進口商品加徵10%關稅的措施昨日(4日)正式生效。值得注意的是，措施首次明確指出，所有由香港製造、進口及轉口的商品將與中國內地產品一樣，需正式報關並加徵相同的關稅。這一決策對香港的影響不容忽視。本文將綜合《am730》及其他網上報道，分析事件對香港的幾方面主要影響。

今次美國官方的發布的文件是由國土安全部(DHS)及海關與邊境保護局(CBP)共同發布，指即使來自中國內地和香港的貨物價值低於800美元(約6,240港元)，亦不再享有最低限度免稅優惠，當局會根據供應鏈文件，如原產地證明、訂單、裝箱貨單等，只要判定商品是來自中國或香港，都要交額外關稅。

另外，如果商品主要是在中國內地或香港製造、組裝或加工，即使經第三國轉運，仍可能被視為中國或香港產品，需面臨常規進口關稅、額外的第301條關稅(針對涉及的中國內地產品)和新的10%關稅，以及任何可能適用的關稅。這意味著內地和香港進入美國的貨品將支付較高稅率。

特朗普關稅戰｜ 報關要求收緊

隨著「低值免稅」優惠的取消，原本符合免稅待遇的低價值貨物現在必須透過正式入境程序進入美國，否則美國海關及邊境保衛局將不會清關或放行任何來自內地及香港的貨品。同時，美國郵政已於4日起暫停接受來自中國內地和香港的入境國際包裹，但信件不受影響。這意味著所有低價值貨物現在必須遵循正式的入境程序。