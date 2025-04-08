特朗普關稅戰｜巴菲特財富逆市增115億美元　去年「神操作」或成股災最大贏家

美國總統特朗普的「對等關稅」措施觸發全球股災，其中美股三大指數連日暴跌，市值至少蒸發逾6萬億美元，不少富豪身家也大幅縮水。然而，據《彭博》最新億萬富翁指數顯示，現年94歲的資深投資者、「股神」巴菲特的身家年內卻逆市增長115億美元(約897億港元），其淨資產增至1,540億美元(逾1.2萬億港元)，在彭博億萬富豪榜上從第五升至第四，非常厲害，令人驚嘆。

巴菲特的身家年內卻逆市增長115億美元，在彭博億萬富豪榜上從第五升至第四。(彭博官網截圖)

事實上，巴菲特似乎早已預見股災來臨，自去年開始已透過其投資旗艦公司巴郡(美：BRK.A/BRK.B)大量沽貨套現，特別是蘋果公司(美：APPL)的股份，他大幅減持三分之二。據悉，去年底時，巴菲特的現金儲備達到創紀錄的3,340億美元，比當前可口可樂(美：KO)的市值還要高。

目前，「股神」巴菲特旗下的波克夏公司持有高達3,340億美元的現金儲備，主要配置於現金及短期美國國債等避險資產，不僅有效抵禦市場波動，更獲得可觀收益。

值得注意的是，儘管今年市場劇烈震盪，巴郡公司股價仍逆勢上漲6%，展現出極強的抗跌能力。市場分析師普遍認為，憑藉龐大的現金部位，若股市進一步下探，巴菲特極可能重演「危機入市」的經典操作，在市場低點大舉布局優質資產，有望成為這波跌市中的最大贏家。