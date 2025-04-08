熱門搜尋:
Coldplay演唱會 復活節2025 網上熱話 DSE 2025 上然 特朗普關稅戰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-04-08 16:28:00

特朗普關稅戰｜巴菲特財富逆市增115億美元　去年「神操作」或成股災最大贏家

分享：
被譽為「股神」的資深投資者巴菲特，去年開始大量增持現金。(資料圖片)

被譽為「股神」的資深投資者巴菲特，去年開始大量增持現金。(資料圖片)

adblk5

美國總統特朗普的「對等關稅」措施觸發全球股災，其中美股三大指數連日暴跌，市值至少蒸發逾6萬億美元，不少富豪身家也大幅縮水。然而，據《彭博》最新億萬富翁指數顯示，現年94歲的資深投資者、「股神」巴菲特的身家年內卻逆市增長115億美元(約897億港元），其淨資產增至1,540億美元(逾1.2萬億港元)，在彭博億萬富豪榜上從第五升至第四，非常厲害，令人驚嘆。

巴菲特的身家年內卻逆市增長115億美元，在彭博億萬富豪榜上從第五升至第四。(彭博官網截圖)

巴菲特的身家年內卻逆市增長115億美元，在彭博億萬富豪榜上從第五升至第四。(彭博官網截圖)

去年狂沽蘋果   套現3340億美元

事實上，巴菲特似乎早已預見股災來臨，自去年開始已透過其投資旗艦公司巴郡(美：BRK.A/BRK.B)大量沽貨套現，特別是蘋果公司(美：APPL)的股份，他大幅減持三分之二。據悉，去年底時，巴菲特的現金儲備達到創紀錄的3,340億美元，比當前可口可樂(美：KO)的市值還要高。

adblk6

目前，「股神」巴菲特旗下的波克夏公司持有高達3,340億美元的現金儲備，主要配置於現金及短期美國國債等避險資產，不僅有效抵禦市場波動，更獲得可觀收益。

值得注意的是，儘管今年市場劇烈震盪，巴郡公司股價仍逆勢上漲6%，展現出極強的抗跌能力。市場分析師普遍認為，憑藉龐大的現金部位，若股市進一步下探，巴菲特極可能重演「危機入市」的經典操作，在市場低點大舉布局優質資產，有望成為這波跌市中的最大贏家。

2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境 2025預言｜《我所看到的未來》的11個夢境

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能