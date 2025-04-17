特朗普關稅戰｜彭博︰美要求他國對華關係密切國家徵「二級關稅」

《彭博》指，美國要求他國向與華關係密切國家徵「二級關稅」，作為貿易談判的交換條件。(資料圖片)

美國總統特朗普大打關稅戰，日本等多國正與美國進行貿易談判。《彭博》報道，作為交換條件，特朗普政府計劃向其他國家施壓，要求減少與中國的貿易，以確保中國無法繞過關稅，並限制其製造業實力。此外，特朗普的高級經濟顧問正在討論要求其他國家對來自與中國關係密切的國家徵收「二級關稅」(secondary tariffs)，並希望貿易夥伴不要吸納中國的過剩商品。

消息人士指出，「二級關稅」實際上是一種貨幣制裁，旨在限制中國的貿易能力。這一推動是特朗普團隊試圖利用長期合作夥伴圍堵中國，增強對北京改變經濟做法的壓力。目前尚不清楚這一策略的有效性；一些外國官員對達成關稅協議的可能性表示懷疑。

墨西哥官員預計美國將要求該國提高對中國電動車的進口關稅。墨西哥經濟部對此報道不予置評，而白宮也未立即回應。

特朗普在接受外媒採訪時表示，或許拉丁美洲國家應在中國的「一帶一路」倡議和美國投資之間做出選擇。他已親自參與與其他國家的談判，並與日本代表團進行會談。

美財長：我們作為集體來接觸中國

報道提及，美國財政部長貝森特作為主要支持者，曾表示一些傳統美國夥伴在經濟上並不完美，但長期以來是良好的軍事盟友。他對達成協議表示樂觀，認為「然後我們可以作為一個集體來接觸中國」。