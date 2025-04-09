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財經
2025-04-09 14:52:00

特朗普關稅戰｜會計師公會：美國關稅政策對會計行業有危有機

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歐振興說，會計業正面臨前所未有的轉型。（香港電台）

歐振興說，會計業正面臨前所未有的轉型。（香港電台）

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香港會計師公會會長歐振興表示，貿易戰影響市場資金部署，短期為金融市場帶來波動，仍需視乎關稅政策後續發展及如何落實 ，但對會計行業是有危有機。

歐振興：會計業正面臨前所未有的轉型

歐振興說，美國向多個國家及地區徵收關稅影響經濟，可能影響企業客戶經營，包括之前企業因應業務發展，要求會計師撰寫可行性報告、盡識審查等，但貿易戰可能影響經營決定，甚至令企業暫緩拓展計劃，影響相關會計專業服務需求。

但他亦指出，企業客戶對關稅相關的稅務諮詢有需求；關稅政策或令供應鏈重整，企業客戶要求會計師就搬遷生產線、獨資或合資等方向提供意見；經濟轉差，企業的業務或債務重組亦需要會計業界的專業服務 。

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歐振興又說，會計業正面臨前所未有的轉型，挑戰包括環球政經環境瞬息萬變、創新科技帶來顛覆性影響、人才短缺及保持專業水平以配合監管要求等。他指出，會計師公會將繼續推動香港可持續匯報工作，以及吸納及培育人才 。

他透露，公會理事會下月訪京，拜訪財政部、中證監及中國註冊會計師協會等，分享香港會計界最新發展，以及探討進一步加強與內地業界合作的機遇。公會表示，今年推出的「出海清單」已涵蓋近80家本港會計師事務所，名單將於年內進一步擴展 。

原文刊登於 香港電台

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