特朗普關稅戰｜會計師公會：美國關稅政策對會計行業有危有機

香港會計師公會會長歐振興表示，貿易戰影響市場資金部署，短期為金融市場帶來波動，仍需視乎關稅政策後續發展及如何落實 ，但對會計行業是有危有機。

歐振興：會計業正面臨前所未有的轉型

歐振興說，美國向多個國家及地區徵收關稅影響經濟，可能影響企業客戶經營，包括之前企業因應業務發展，要求會計師撰寫可行性報告、盡識審查等，但貿易戰可能影響經營決定，甚至令企業暫緩拓展計劃，影響相關會計專業服務需求。

但他亦指出，企業客戶對關稅相關的稅務諮詢有需求；關稅政策或令供應鏈重整，企業客戶要求會計師就搬遷生產線、獨資或合資等方向提供意見；經濟轉差，企業的業務或債務重組亦需要會計業界的專業服務 。