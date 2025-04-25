特朗普關稅戰｜梁鳳儀：市場波動將成新常態　監管機構跨境合作尤其重要

證監會行政總裁梁鳳儀表示，隨著貿易戰不斷升溫，全球經濟前景蒙上陰霾，並引發股票和債券市場動盪，監管機構在當前分化的全球格局中，跨境合作尤為重要。

梁鳳儀：貿易戰可說是最新一種巨變

她在加拿大安大略省出席證監會對談會時表示，對於資本市場監管者而言，當前首要問題是如何確保市場堅韌和穩健，這並非易事，雖然自2020年疫情爆發以來已經有所「演練」，但貿易戰可說是最新一種巨變，市場波動將成為新常態。

梁鳳儀指，美國最新舉措，勢必進一步重塑全球供應鏈格局。在廣泛不確定性下，國際貿易和投資將受創，全球經濟增長將放緩，投資者對成熟和新興市場的信心均受到動搖。她指，貿易壁壘可能在一夜之間出現，以致貿易受阻，但資本猶如流水，能夠繞過障礙。在環球資本市場步向數碼化並愈加緊密相連的情況下，監管機構需要加強合作，才能紓緩跨境金融風險，打擊犯罪，並且擴大和鞏固市場以防範外部衝擊。