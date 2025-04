特朗普關稅戰｜白宮：中國進口美國商品關稅面臨最高245%　稱因中方報復所致

聲明特別提到,「中國目前面臨對美國進口商品高達至245%的關稅,這是因其報復行動所致。」(China now faces up to a 245% tariff on imports to the United States as a result of its retaliatory actions.)

中方則一直批評美國濫施關稅,霸凌野蠻。上周,國務院關稅稅則委員會曾宣布將美國進口商品加徵關稅由84%增至125%,又說鑑於目前關稅水平下,美國輸華產品已無市場接受可能性,如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅,中方將不予理會。