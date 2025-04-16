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財經
2025-04-16 12:17:22

特朗普關稅戰｜白宮：中國進口美國商品關稅面臨最高245%　稱因中方報復所致

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美國總統特朗普再次揮舞關稅大棒。(AP)

美國總統特朗普再次揮舞關稅大棒。(AP)

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美國總統特朗普發起關稅戰，早前對中國商品加徵145%的關稅。然而，中國上周作出反制，將美國進口商品的關稅從84%提高至125%。最新白宮消息指出，因中方採取報復行動，中國進口美國商品的關稅面臨提高至245%。

美國白宮最新聲明提到，中國對美國進口的商品關稅現增至245%。(白宮官網截圖)

美國白宮最新聲明提到，中國對美國進口的商品關稅現增至245%。(白宮官網截圖)

中方早前稱倘美再加關稅將不予理會

根據白宮最新聲明，特朗普總統在「解放日」對所有國家徵收10%的關稅，並對與美國有最大貿易赤字的國家，徵收更高的報復性關稅，以平衡競爭環境並保護國家安全。目前已有超過75個國家主動接洽美國討論新貿易協議，部分國家的更高關稅已暫停，但中國因報復行動仍未受影響。

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聲明特別提到，「中國目前面臨對美國進口商品高達至245%的關稅，這是因其報復行動所致。」(China now faces up to a 245% tariff on imports to the United States as a result of its retaliatory actions.)

中方則一直批評美國濫施關稅，霸凌野蠻。上周，國務院關稅稅則委員會曾宣布將美國進口商品加徵關稅由84%增至125%，又說鑑於目前關稅水平下，美國輸華產品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。

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