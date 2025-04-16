特朗普關稅戰｜盧偉國：話之佢加到345%　促政府支援商界化危為機

美方對中國繼續加徵關稅，白宮指出會將中國進口美國商品的關稅最高加至245%。經民聯主席盧偉國揚言「話之佢加到345%」，促請政府支援商界化危為機，包括優化「中小企融資擔保計劃」，延長「還息不還本」安排1年等。 提出三大建議 經民聯今日舉行記者會提出三大建議，第一，特區政府應及時採取措施支援商界，包括延長「還息不還本」安排1年；暫緩今年3月推行的「中小企業市場推廣基金」及「BUD 專項基金」收緊資助比例措施；寬免或補貼水電費、政府收費及商業登記費等。 第二，發揮國際航運貿易中心優勢，拓展貿易空間。當中包括成立專項「搶企業」基金，提供補貼或「握手費」吸引龍頭及潛力初創企業落戶；舉辦大型國際貿易高峰會，探討關稅戰下的合作機遇；爭取盡早加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）；由行政長官李家超率領高層及商界訪問歐洲，拓展經貿合作。

第三，強化國際金融中心競爭力，吸納國際資金。經民聯的建議包括研究吸納因全球資產市場震盪，而來港避險的國際資金；加快開發創新金融產品，發展官方認證的港元穩定幣和離岸人民幣穩定幣，適應去美元化趨勢，助推人民幣國際化。 經民聯主席盧偉國直言「話之佢加到345%關稅」，他指美方此舉令他聯想起《哪吒2》的經典對白「我命由我不由天」。他續指在美國對香港使出高額關稅的情況下，香港仍然宣示堅持自由貿易零關稅，獲國際社會高度肯定，彰顯香港的獨特地位和優勢。他認為今次是挑戰，亦是機遇。香港應進一步強化內聯外通，積極吸引海內外資金來香港落戶。

經民聯副主席林健鋒本月下旬會率領總商會訪美，他沒有透露有否約見美國國會議員，甚至是美國官員。他指不期望在短短幾天行程可以解決問題，不過仍覺得有必要維持民間外交。另外，他提及港商現時每天「擔驚受怕」、如履薄冰。不過，很多廠商正積極發展多元業務，「會走遍天涯搵出路」，他促請政府「想商界之所想，急商界之所急」，呼籲銀行對未能及時還款的客戶作體恤安排。 另一方面，長江計劃出售巴拿馬等港口資產。有記者問到地產及建造界議員龍漢標有何呼籲，龍漢標只是回應指中聯辦、港澳辦，行政長官李家超已經就事件發表意見。今日經民聯記者會聚焦討論關稅問題，不在此對長和一事發表意見。